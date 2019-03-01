Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,90 - 66,90 руб./долл. - УБРР

"Рубль в пятницу торгуется без ярко выраженной динамики на умеренно негативном внешнем фоне. Основным фактором давления выступает укрепление доллара после публикации сильной статистики по американскому ВВП, который в IV квартале вырос на 2,6 процента.

"Черное золото" корректируются вниз на новостях о продаже Минэнерго США 6 млн баррелей нефти из стратегического резерва. В то же время более существенному падению котировок препятствует сокращение добычи странами ОПЕК в рамках глобального пакта и падение экспорта нефти из Венесуэлы в феврале на фоне санкций Вашингтона. В последние дни существенно обострилась геополитическая обстановка в Южной Азии: Индия и Пакистан обменялись ударами артиллерии и авиации. Впрочем, на глобальных рынках ситуация пока отражается слабо. Игнорируют инвесторы и провальные переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном во Вьетнаме.

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 64,90 - 66,90 руб./долл.," - отмечает операционный директор казначейства Уральского Банка Реконструкции и Развития Владимир Зотов.