Более активный выход нерезидентов из российских активов на фоне санкционной угрозы окажет давление на рубль - Банк "Санкт-Петербург"

"Российская валюта не демонстрирует выраженной динамики к доллару США в пятницу утром, торгуется около 65,8 руб./$.

При этом на фоне санкционной угрозы, которая может усилиться в любой момент, вероятен более активный выход нерезидентов из российских активов, что окажет давление на рубль. В феврале, судя по косвенным признакам (стоимость ОФЗ, успешные аукциона Минфина и проч.), не наблюдалось существенного оттока иностранного капитала из российских активов", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".