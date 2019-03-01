Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек из-за забуксовавшей нефти

Москва. 1 марта. Попытка рынка акций РФ подрасти утром в пятницу вслед за мировыми площадками на свежей статистике из Китая и ожиданиях торговой сделки США-КНР оказалась неудачной из-за забуксовавшей в росте нефти, индекс МосБиржи топчется на месте при смешанной динамике blue chips на фоне укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2485,64 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1189,44 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,3%.

Доллар просел до 65,83 рубля (-0,08 рубля).

Выросли рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,8%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%) в надежде на торговое соглашение США и Китая.

По данным агентства Bloomberg, американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта.

Кроме того, подъем рынка поддерживают данные о деловой активности в промышленности Китая и новости о том, что индексный провайдер MSCI увеличит удельный вес акций материкового Китая в своих индексах.

Некоторое смягчение напряженности в индийско-пакистанских отношениях в связи с ожидаемым обменом пилотов тоже положительно сказывается на настроениях инвесторов.

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Нефть Brent утром в пятницу протестировала рубеж $67 за баррель, после чего сдала назад. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,8 за баррель (+0,8% и -0,4% накануне), апрельская цена WTI - $57,68 за баррель (+0,8% и +0,5% в четверг).

По итогам февраля Brent выросла на 6,7%, WTI - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.

В среду стало известно, что на фоне этих ограничений США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до 346 тыс. баррелей в сутки (б/с) - самого низкого уровня с 2010 года.

Нигерия в феврале выполнила свою часть соглашения ОПЕК+ об уровне производства нефти, заявил министр нефти страны Эммануэль Качикву в четверг. Ранее Нигерия обещала уменьшить добычу на 53 тыс. б/с.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, существенная неопределенность возникла после досрочного завершения переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Перспективы торговых переговоров США и Китая также подвергаются сомнению после неуверенных заявлений торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Тем не менее, азиатские торги прошли в позитивном ключе. В прессу просочились слухи о том, что США готовит на середину марта встречу Д.Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания торгового соглашения. Позитивные новости о близком заключении торгового соглашения снимают часть рисков, связанных с замедлением роста спроса в дальневосточном регионе. Золото как индикатор геополитических рисков весьма расслабленно отнеслось к конфликту между Индией и Пакистаном, в котором стороны обмениваются бомбовыми ударами и ведут воздушные бои с задействованием десятков самолетов. Тема ограничительных мер для РФ пока отошла на второй план. В итоге утром в пятницу индекс МосБиржи незначительно подрос, рубль вновь делает попытки укрепления.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС остаются в рамках краткосрочных диапазонов и ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, несмотря на позитивный внешний фон. Причин для выхода индексов из краткосрочного "боковика" все еще недостает, хотя в течение дня они могут проверить на прочность его верхние границы.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что пока нет оснований говорить о сигналах к выходу из консолидации по индексу РТС, но закрепление ниже уровня 1200 пунктов повышает вероятность последующей коррекции вниз. Внимание трейдеров на мировых фондовых площадках по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах между США и КНР - стороны рассчитывают на заключение сделки в течение ближайших недель (несмотря на слова президента США Д.Трампа о готовности прервать переговоры, если условия сделки его не устроят). Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов на глобальных рынках могут оказать данные по инфляции (индекс PCE, 16:30 МСК) и деловой активности (индекс ISM Manufacturing PMI, 18:00 МСК) в США.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, явных поводов для роста торговой активности на глобальных рынках по-прежнему не хватает. Завершившийся двухдневный саммит США-КНДР не был отмечен подписанием двухстороннего соглашения. Какого-либо значительного влияния на глобальные рынки итоги саммита не оказали (по большому счету, завышенных ожиданий перед встречей лидеров двух стран и не наблюдалось).

В пятницу в Азии настроения инвесторов несколько улучшились на фоне публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin. Аппетит к риску на глобальных рынках в краткосрочной перспективе продолжает сильно зависеть от заявлений официальных лиц США относительно перспектив заключения торгового соглашения с Китаем.

В среду торговый представитель США Р.Лайтхайзер вновь отметил, что одного только роста импорта КНР недостаточно для заключения торговой сделки (акцент на необходимости структурных изменений, особенно в сфере защиты интеллектуальной собственности). В четверг экономический советник Д.Трампа Л.Кадлоу попытался, напротив, добавить позитива, отметив, что стороны "стоят на пороге исторической торговой сделки". Ожидается, что встреча лидеров США и Китая состоится во второй половине марта, и вероятно, вопрос торговых противоречий продолжит оставаться определяющим для рынков на горизонте ближайшего месяца.

Для индекса МосБиржи диапазон 2450-2500 пунктов, в котором рынок находится большую часть времени уже больше двух недель, пока по-прежнему актуален, однако при отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса к уровням 2500-2520 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+25%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+7,2%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,7%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+4,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-7,8%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 5,345 млрд рублей (из них 2,388 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).