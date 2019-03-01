Сохраняющийся спрос на EM поддерживает активы РФ - БКС

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Сохраняющийся спрос на развивающиеся рынки (EM) поддерживает активы РФ, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

В результате совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 21 по 27 февраля составил порядка $20 млн против оттока $120 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) с 21 по 27 февраля составил порядка $20 млн против оттока $140 млн неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $50 млн, неделей ранее отток равнялся $130 млн.

По итогам недели, завершившейся 27 февраля, в облигации РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) пришло $40 млн, неделей ранее приток составил $20 млн. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, вновь наблюдался отток средств на уровне $10 млн.

"Мы отмечаем интерес инвесторов к фондам акций и облигаций GEM (глобальные развивающиеся рынки), что обеспечивает стабильные притоки в оба класса активов. Мы видим сохранение потенциала притока новых денег в I квартале 2019 года, в особенности если опережающие индикаторы подтвердят стабилизацию фундаментальных показателей - сохраняем позитивный взгляд", - пишет В.Смольянинов.