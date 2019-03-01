Рубль может получить поддержку на фоне увеличившегося аппетита игроков к рисковым активам - "Нордеа Банк"

"Рубль в ходе торгов четверга демонстрировал негативную динамику по отношению к бивалютной корзине, снижавшись до отметки 65,9 в паре с долларом США и 75 в паре с евро. Умеренное давление на российскую валюту продолжает оказывать фактор возобновления санкционной риторики после публикации на сайте Конгресса США обновлённой версии законопроекта DASKA. Тем не менее, новая версия законопроекта практически полностью повторяет предыдущую, обнародованную летом прошлого года. Кроме того, озвученные инициативы пока не перешли в область более конкретных обсуждений, поэтому рубль довольно умеренно реагирует на возобновление санкционной риторики, которая, однако, не позволяет российской валюте продемонстрировать устойчивое укрепление. Сегодня российская валюта может получить поддержку на фоне увеличившегося аппетита игроков к рисковым активам после выхода позитивных данных по китайскому PMI (Caixin), который продемонстрировал рост по итогам февраля. Кроме того, позитивным фактором для рубля сегодня может выступить повышение нефтяных котировок до отметок выше $67/bbl (Brent)", - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики "Нордеа Банка".