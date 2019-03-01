Рубль дорожает к доллару и евро благодаря нефти и росту валют emerging markets

Москва. 1 марта. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря росту цен на нефть и позитивной динамике большинства валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,75-65,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,76 руб./$1 (-14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,71 руб./EUR1 (-29 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 21,03 копейки к уровню закрытия четверга, до 69,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,95 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 25,91 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря улучшению настроений на мировых биржах, в том числе на валютных площадках emerging markets, а также росту цен на нефть. Участники рынков позитивно реагируют на смягчение рисков, связанных с торговыми спорами США и Китая. По данным агентства Bloomberg, американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил об "огромном" прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что две страны стоят на пороге "исторического соглашения". По словам Л.Кадлоу, Китай выразил готовность предпринять ключевые структурные изменения для предотвращения кражи интеллектуальной собственности - этот вопрос был камнем преткновения в переговорах двух стран. Кроме того, Пекин пообещал существенно сократить субсидии госкомпаниям, а также раскрывать информацию об интервенциях Народного банка КНР (центробанк страны) на валютном рынке, отметил Л.Кадлоу.

По его словам, президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в следующем месяце в резиденции Д.Трампа в Мар-а-Лаго.

Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в пятницу, рынок начал март в "зеленой зоне" после повышения по итогам двух предыдущих месяцев подряд. Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК увеличилась на 1,1% - до $67,06 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,94% - до $57,76 за баррель.

По итогам февраля цена ближайшего контракта на североморскую нефть подскочила на 6,7%, на североамериканскую - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи. В среду стало известно, что на фоне этих ограничений США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до 346 тыс. баррелей в сутки (б/с) - самого низкого уровня с 2010 года.

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Это также оказало поддержку рынку энергоносителей. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.