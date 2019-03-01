Вероятность стабильного рубля выше, чем вероятность его существенного ослабления - "Открытие Брокер"

"Рубль в первой половине дня четверга предпринимал попытки укрепления, но затем начал терять позиции вместе с прочими сырьевыми валютами, хотя и не столь активно, как AUD или NZD. Дело в том, что американский ВВП вырос в IV квартале на 2,6% при ожиданиях скромного расширения на 1,9%. Столь сильная статистика привела к укреплению американской валюты. Давление на рубль оказали свежие прогнозы некоторых финансовых организаций в РФ, которые ожидают более активного ослабления рубля в течение года. Подобные ожидания можно было бы связать лишь с суровыми санкциями, на фоне которых ухудшится платёжный баланс. Однако на текущий момент мы не ожидаем такого варианта санкций, а платёжный баланс при нефти $55-70 будет оставаться положительным. Соответственно, вероятность стабильного рубля выше, чем вероятность его существенного ослабления", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.