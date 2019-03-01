Утренние прогнозы: значимых драйверов нет

По мнению аналитиков, рынок акций РФ в пятницу может начать день в "зеленой зоне", но значимых драйверов для роста по-прежнему нет.

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский фондовый рынок по итогам вчерашнего дня продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,2% по индексу МосБиржи. Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс находится большую часть времени уже больше чем две недели, пока по-прежнему актуален, однако, на наш взгляд, при отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса к уровням в 2500-2520 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%, в районе 2490-2495 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2480, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2500, 2510 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекса МосБиржи мы можем увидеть его дальнейшее повышение к ближайшему значимому уровню 2500 пунктов. Этому способствует благоприятное утреннее состояние внешнего фона".

ГК "ФИНАМ": "Внешний фон говорит о том, что фондовый рынок может начать первый весенний день в этом году небольшим ростом".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "С позиций технического анализа, пока нет оснований говорить о сигналах к выходу из консолидации по индексу РТС, но закрепление ниже уровня 1200 пунктов повышает вероятность последующей коррекции вниз. Внимание трейдеров на мировых фондовых площадках по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах между США и КНР - стороны рассчитывают на заключение сделки в течение ближайших недель (несмотря на слова президента США Д. Трампа о готовности прервать переговоры, если условия сделки его не устроят)".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Перед открытием российского фондового рынка в пятницу ситуация на внешних площадках, по нашему мнению, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются в легком "плюсе", цены на энергоносители и металлы стабильны. Мы ожидаем консолидации отечественных индексов, так как каких либо значимых драйверов для роста по-прежнему не наблюдается, а риск введения дополнительных санкций со стороны США ограничивает интерес иностранных инвесторов к российским активам".