Технически нефть Brent остается зажатой в диапазоне 63-68 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Технически нефть Brent остается зажатой в диапазоне 63-68 долл./барр. Несмотря на очевидную перегретость, перехода к нижней границе диапазона пока не произошло: крепкий евро и надежды на скорое заключение торговой сделки США с КНР поддерживают

аппетит к риску и способствуют удержанию нефти на более высоких уровнях, чем ожидалось в начале недели. Сегодня ждем проторговку зоны 65,5-67 долл./барр.", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.