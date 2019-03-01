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01 марта 2019 года 10:29
Технически нефть Brent остается зажатой в диапазоне 63-68 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Технически нефть Brent остается зажатой в диапазоне 63-68 долл./барр. Несмотря на очевидную перегретость, перехода к нижней границе диапазона пока не произошло: крепкий евро и надежды на скорое заключение торговой сделки США с КНР поддерживают аппетит к риску и способствуют удержанию нефти на более высоких уровнях, чем ожидалось в начале недели. Сегодня ждем проторговку зоны 65,5-67 долл./барр.", - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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