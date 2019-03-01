Фондовый рынок может начать день небольшим ростом - ГК "ФИНАМ"

"Фьючерс S&P 500 на открытии торгов пятницы торгуется ростом, цены на энергоносители и металлы стабильны. Внешний фон говорит о том, что фондовый рынок может начать первый весенний день в этом году небольшим ростом. Российская валюта остается в рамках узкого диапазона 65,5-66 к доллару, ожидая дальнейшей динамики на сырьевом рынке и игнорируя законодательные инициативы Конгресса США", - отмечают в ГК "ФИНАМ".