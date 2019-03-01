Нефтяной рынок начал март ростом

Американские фондовые индексы снизились в четверг. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в пятницу. Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы снизились в четверг в связи с ростом геополитических рисков, однако завершили подъемом второй месяц подряд.

Dow Jones Industrial Average в феврале увеличился на 3,7%, S&P 500 - на 3%, Nasdaq Composite - на 3,4%.

Преждевременное завершение переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое сказалось на настрое трейдеров, усилив напряженность, вызванную ранее эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном.

Как сообщалось, Д.Трамп и Ким Чен Ын досрочно свернули переговоры в Ханое, не достигнув соглашения. Американский президент назвал прошедшие переговоры "продуктивными", отметив, что Пхеньян был готов на уступки в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, однако Вашингтон пока не готов пойти навстречу желанию КНДР и отменить все санкции против этой страны.

Негативное влияние на рынок в четверг также оказали слабые статданные по экономике Китая: индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности КНР опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе.

В то же время статданные из США поддержали фондовый рынок, как и заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу об "огромном прогрессе" в переговорах с Китаем.

США и КНР стоят на пороге "исторического соглашения", сказал Л.Кадлоу в интервью CNBC.

Экономика США в четвертом квартале 2018 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует отчет министерства торговли страны. Темпы подъема замедлились по сравнению с 3,4% в третьем квартале, однако превзошли консенсус-прогноз экспертов на уровне 2,2%.

"Данные о ВВП были лучше прогнозов", - отмечает аналитик State Street Марвин Лох.

"Компании активно вкладывают в технологии, и очень позитивно то, что, несмотря на торговый спор и ослабление ожиданий в отношении глобального роста, бизнес продолжает инвестировать", - цитирует М.Лоха MarketWatch.

В четверг трейдеры также следили за выступлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Заместитель председателя Федрезерва Ричард Кларида заявил в ходе мероприятия, проводившегося Национальной ассоциацией экономики бизнеса (NABE), что "Федрезерв может проявить терпение, оценивая поток статданных, чтобы принять решение о том, какая корректировка уровня ставки может стать целесообразной в будущем".

Капитализация ритейлера J.C. Penney Co. взлетела на 23% - максимальными темпами за пять лет. Компания, объявившая в январе о закрытии трех магазинов, в четверг сообщила, что приняла решение о закрытии еще 15 магазинов в связи со слабыми продажами в период праздников. Ритейлер также объявил о ряде назначений в руководстве.

Сопоставимые продажи магазинов J.C. Penney в четвертом финквартале, завершившемся 2 февраля, сократились на 6%, тогда как эксперты, опрошенные Consensus Metrix, прогнозировали снижение на 4,7%.

Главный исполнительный директор компании Джилл Солтау заявила о наличии "потенциала к улучшению результатов" J.C. Penney.

Бумаги HP Inc. потеряли по итогам торгов 17%. Компания, образованная в результате разделения Hewlett-Packard и объединившая активы по выпуску компьютерной техники и принтеров, в первом квартале 2019 финансового года сократила чистую прибыль на 59%, а рост ее выручки оказался хуже прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Horizon Pharma Plc взлетела в четверг на 33% после объявления фармкомпанией об успешных результатах тестирования одного из ее препаратов.

Акции SeaWorld Entertainment Inc. подорожали на 7,9%. Убыток оператора тематических парков в четвертом квартале оказался меньше ожиданий рынка, а выручка превзошла прогнозы.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 28 февраля снизился на 69,16 пункта (0,27%) и составил 25916 пунктов.

Standard & Poor's 500 опустился на 7,89 пункта (0,28%) - до 2784,49 пункта.

Nasdaq Composite потерял 21,98 пункта (0,29%) и составил 7532,53 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растет в пятницу в надежде на торговое соглашение США и Китая.

По данным агентства Bloomberg, американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта.

Кроме того, подъем рынка поддерживают данные о деловой активности в промышленности Китая и новости о том, что индексный провайдер MSCI увеличит удельный вес акций материкового Китая в своих индексах.

Некоторое смягчение напряженности в индийско-пакистанских отношениях в связи с ожидаемым обменом пилотов тоже положительно сказывается на настроениях инвесторов.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, а Shenzhen Composite - на 0,1%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%.

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Японский Nikkei 225 подскочил на 1,1%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.

Индийский Sensex повысился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, - на 0,4%.

Биржи Тайваня и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с государственными праздниками.

В Токио растут котировки акций TDK (на 4,3%) и Softbank (на 1,4%).

На торгах в Гонконге дорожают бумаги China Life Insurance - на 2,6% и CNOOC - на 1,2%.

Акции горнодобывающих компаний дешевеют: BHP потеряла 0,1% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals и Rio Tinto - по 1,3%.

Цены контрактов на эталонные марки нефти поднимаются на азиатских торгах в пятницу, рынок начал март в "зеленой зоне" после повышения по итогам двух предыдущих месяцев подряд.

Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 МСК увеличилась на $0,24 (0,36%) - до $66,55 за баррель. Накануне майская Brent подешевела на $0,27 (0,41%) - до $66,31 за баррель. Кроме того, в четверг завершились торги апрельским контрактом на Brent - на отметке $66,03 за баррель, в последнюю сессию он потерял 0,5% стоимости.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,17 (0,30%) - до $57,39 за баррель. По итогам предыдущих торгов WTI подорожала на $0,28 (0,49%), до $57,22 за баррель.

По итогам февраля цена ближайшего контракта на североморскую нефть подскочила на 6,7%, на североамериканскую - на 6,4%. С декабрьских минимумов нефть прибавила уже больше трети благодаря мерам ОПЕК+ по ограничению добычи.

В среду стало известно, что на фоне этих ограничений США сократили импорт нефти из Саудовской Аравии до 346 тыс. баррелей в сутки (б/с) - самого низкого уровня с 2010 года.

Нигерия в феврале выполнила свою часть соглашения ОПЕК+ об уровне производства нефти, заявил министр нефти страны Эммануэль Качикву в интервью в четверг. Ранее Нигерия обещала уменьшить добычу на 53 тыс. б/с.

"Ценовые колебания означают, что ОПЕК нужно проявить больше сплоченности, больше решимости защитить рынок", - сказал нигерийский министр.