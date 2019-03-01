Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 1 марта. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы снизились в четверг в связи с ростом геополитических рисков, однако завершили подъемом второй месяц подряд. Преждевременное завершение переговоров президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое сказалось на настрое трейдеров, усилив напряженность, вызванную ранее эскалацией конфликта между Индией и Пакистаном. Как сообщалось, Д.Трамп и Ким Чен Ын досрочно свернули переговоры в Ханое, не достигнув соглашения. Американский президент назвал прошедшие переговоры "продуктивными", отметив, что Пхеньян был готов на уступки в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, однако Вашингтон пока не готов пойти навстречу желанию КНДР и отменить все санкции против этой страны.

В то же время статданные из США поддержали фондовый рынок, как и заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу об "огромном прогрессе" в переговорах с Китаем. США и КНР стоят на пороге "исторического соглашения", сказал Л.Кадлоу в интервью CNBC. Экономика США в четвертом квартале 2018 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует отчет министерства торговли страны. Темпы подъема замедлились по сравнению с 3,4% в третьем квартале, однако превзошли консенсус-прогноз экспертов на уровне 2,2%.

Вместе с тем большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу в надежде на торговое соглашение США и Китая. По данным агентства Bloomberg, американские переговорщики готовят итоговый текст торгового соглашения с Китаем к саммиту лидеров двух государств, который может пройти в середине марта. Кроме того, подъем рынка поддерживают данные о деловой активности в промышленности Китая и новости о том, что индексный провайдер MSCI увеличит удельный вес акций материкового Китая в своих индексах. Некоторое смягчение напряженности в индийско-пакистанских отношениях в связи с ожидаемым обменом пилотов тоже положительно сказывается на настроениях инвесторов.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,4%, а Shenzhen Composite - на 0,1%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,2%. Японский Nikkei 225 подскочил на 1,06%, более широкий индекс Topix - на 0,6%. Индийский Sensex повысился на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, - на 0,4%. Биржи Тайваня и Южной Кореи закрыты в пятницу в связи с государственными праздниками.

В свою очередь нефтяные цены поднимаются на азиатских торгах в пятницу, нефтяной рынок начал март в "зеленой зоне" после повышения по итогам двух предыдущих месяцев подряд. Данные исследовательской организации Markit и банка Caixin о перерабатывающей промышленности Китая неожиданно оказались лучше, чем официальные показатели. Промышленный индекс менеджеров закупок (PMI) поднялся в феврале до 49,9 пункта с 48,3 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали более сдержанного роста, до 48,5 пункта.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК увеличилась на 0,9% - до $66,91 за баррель. Накануне майская Brent подешевела на 0,41% - до $66,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась к этому времени на 0,73% - до $57,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов WTI подорожала на 0,49%, до $57,22 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил всего 4,253 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,32 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 28 февраля вырос на 0,08% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,1%, поднявшись до 583,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,75%), "Газпромбанк БО-19" (+0,55%) и "Роснефть-001Р-02" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-001Р-04" (-0,15%), "РЖД-001P-01R" (-0,15%) и "Газпром БО-23" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ полностью разместил 2-летних облигации серии ПБО-001Р-15 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,73% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые.

ООО "РЕСО-Лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-П-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,7% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Выпуск сроком обращения 3 года размещен в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 1-го купона 10-летних бондов серии 001P-09 объемом 10 млрд рублей в размере 9,9% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 27 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 марта. Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Тогда она разместила 10-летние бонды серии 001P-08 на 15 млрд рублей с офертой через 1,5 года по ставке 9,25% годовых.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона двухлетних бондов серии 001Р-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,6% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 28 февраля. Техническое размещение запланировано на 12 марта. ЕАБР в предыдущий раз выходил на первичный долговой рынок в конце октября 2018 года. Он разместил выпуск с погашением через 2,5 года объемом 5 млрд рублей по ставке 8,9% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 30 октября.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставка 2-21-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Техническое размещение предварительно запланировано на 12 марта. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов. Купоны - квартальные. Как сообщалось, эмитент выставил оферту по трем обращающимся на рынке выпускам (001Р-01 - 001Р-03), согласно которой инвесторы могут обменять бумаги на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых. Цена приобретения - 100% от номинала плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд рублей, серии 001Р-02 - 300 млн рублей. Датой приобретения станет дата начала размещения нового выпуска - 12 марта. Заявки будут приниматься с 10:00 МСК 1 марта до 16:00 МСК 7 марта.

ООО "Рольф" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей в размере 10,45% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 10,87% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 28 февраля. Техническое размещение запланировано на 12 марта. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России планирует начать 2 апреля размещение структурных облигаций серии ИОС-GOLD_FIX-182d-001Р-66R объемом 3 млрд рублей. Срок погашения выпуска - 1 октября 2019 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Бонды будут размещаться по цене 100% от номинала. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, ставка купона - 4% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, который привязан к динамике цены тройской унции золота в долларах, стоимость которой публикуется в системе Reuters. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

СПАО "РЕСО-Гарантия" приняло решение 19 марта досрочно погасить выпуск облигаций 2-й серии. В настоящее время в обращении осталось 19 облигаций выпуска на 19 тыс. рублей. Компания разместила 10-летние облигации 2-й серии объемом 5 млрд рублей в сентябре 2012 года. В сентябре 2017 года компания досрочно погасила выкупленные ранее по оферте облигации на 4 млрд 999,981 млн рублей. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 0,02% годовых. В настоящее время в обращении также находятся облигации компании 3-й серии на 3 млрд рублей с погашением в 2023 году.