В пятницу ожидаем консолидации отечественных индексов - Инвестиционная палата

"Перед открытием российского фондового рынка в пятницу ситуация на внешних площадках, по нашему мнению, складывается нейтральная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы торгуются в легком "плюсе", цены на энергоносители и металлы стабильны. Мы ожидаем консолидации отечественных индексов, так как каких либо значимых драйверов для роста по-прежнему не наблюдается, а риск введения дополнительных санкций со стороны США ограничивает интерес иностранных инвесторов к российским активам", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот, Сбербанк России, РусГидро