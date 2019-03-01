Изменения в составах индексов MSCI EM приведет к оттоку $0,7 млрд из акций РФ - "ВТБ Капитал"

Повышение веса Китая в индексах MSCI и включение в них Саудовской Аравии и Аргентины приведет к оттоку пассивно-управляемых средств из акций РФ на уровне $0,7 млрд с мая по ноябрь 2019 года, а в целом отток пассивно-управляемых средств из уже находящихся в индексах MSCI акций развивающихся рынков за этот период составит $20 млрд, сообщается в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по акциям РФ Ильи Питерского.