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Главная  /  Мнения аналитиков  /  При отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса МосБиржи к уровням 2500-2520 - Промсвязьбанк
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01 марта 2019 года 09:22

При отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса МосБиржи к уровням 2500-2520 - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок по итогам вчерашнего дня продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,2% по индексу МосБиржи. Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс находится большую часть времени уже больше чем две недели, пока по-прежнему актуален, однако, на наш взгляд, при отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса к уровням в 2500-2520 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Опубликовано: /Промсвязьбанк/
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Компании упоминаемые в новости:    Сбербанк России


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