При отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса МосБиржи к уровням 2500-2520 - Промсвязьбанк

"Российский фондовый рынок по итогам вчерашнего дня продемонстрировал локальное снижение в рамках 0,2% по индексу МосБиржи. Диапазон 2450-2500 пунктов, в котором индекс находится большую часть времени уже больше чем две недели, пока по-прежнему актуален, однако, на наш взгляд, при отсутствии негативных сюрпризов возрастает вероятность смещения индекса к уровням в 2500-2520 пунктов", - отмечает специалист Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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