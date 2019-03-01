Пока нет оснований говорить о сигналах к выходу из консолидации по индексу РТС - ИФ "Олма"

"С позиций технического анализа, пока нет оснований говорить о сигналах к выходу из консолидации по индексу РТС, но закрепление ниже уровня 1200 пунктов повышает вероятность последующей коррекции вниз. Внимание трейдеров на мировых фондовых площадках по-прежнему сосредоточено на торговых переговорах между США и КНР - стороны рассчитывают на заключение сделки в течение ближайших недель (несмотря на слова президента США Д. Трампа о готовности прервать переговоры, если условия сделки его не устроят). Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов на глобальных рынках могут оказать данные по инфляции (индекс PCE, 16:30 мск) и деловой активности (индекс ISM Manufacturing PMI, 18:00 мск) в США", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.