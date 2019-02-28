Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам, февраль также завершил снижением

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам на внешнем негативе из-за возросших политических рисков в связи с усилением напряженности между Индией и Пакистаном; откат индексов сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2485,27 пункта (-0,2%, днем индекс опускался ниже 2470 пунктов), индекс РТС - 1188,28 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 65,88 рубля (+0,09 рубля).

По итогам февраля индексы МосБиржи и РТС просели на 1,4-2,5%, прирост индикаторов с начала года сократился до 4,9-11,2%.

Подешевели в четверг рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (-3,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5% и -1,1% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%).

Выросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), "Газпрома" (+1,7%), Сбербанка (+1,2% и +1,3% "префы"), "Мосбиржи" (+0,6%).

Поддержку акциям Сбербанка оказал вышедший утром сильный отчет по МСФО: чистая прибыль в четвертом квартале 2018 года выросла на 2,2% - до 176,2 млрд рублей (ожидалось 175,7 млрд рублей), за весь 2018 год прибыль увеличилась на 11,1% - до 831,7 млрд рублей (ожидалось 827,9 млрд рублей).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил на встрече с инвесторами в Сингапуре, что руководство концерна в своем финансовом моделировании текущего бюджета уже несколько лет как закладывает в возможные сценарии выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по международным стандартам (МСФО). Вместе с тем он повторил отточенную формулировку о том, что повышения дивидендов "Газпрома" до уровня 50% от МСФО стоит ожидать лишь после прохождения пика инвестиций в 2020 году.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%) на геополитике и статистике из Китая и Японии.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в обращении к нации призвал Индию сесть за стол переговоров и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает".

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума с марта 2016 года - 49,2 пункта по сравнению с 49,5 пункта в январе.

В Японии промпроизводство ускорило снижение относительно предыдущего месяца с 0,1% в декабре до 3,7% в январе. По сравнению с январем 2018 года изменение было нулевым. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 2,5% и роста второго на 1,3%.

Розничные продажи в Японии упали в январе на 2,3% относительно декабря и повысились на 0,6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал помесячное снижение на 0,8% и рост в годовом выражении на 1,4%.

Между тем, Европа после дневного снижения начала отыгрывать потери (DAX вышел в "плюс" на 0,2%, FTSE просел на 0,4%), также умеренно негативную динамику показывает Америка (индекс S&P 500 теряет всего 0,2%).

В администрации президента Южной Кореи в четверг выразили сожаление в связи с результатами переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Стороны не смогли достигнуть всеобъемлющего соглашения на саммите, однако они явно добились более значимых успехов, чем когда-либо ранее в прошлом, отметили в администрации президента.

В США в четверг вышла первая оценка роста ВВП в четвертом квартале, оказавшаяся лучше ожиданий: экономика выросла на 2,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,2%. Рост американского ВВП замедлился с 3,4% в третьем квартале и был самым слабым с января-марта прошлого года.

Нефть в четверг консолидируется после роста, подогретого накануне данными Минэнерго США о запасах сырья и сигналами Саудовской Аравии о готовности продолжить снижение добычи согласно договоренностям ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,37 за баррель (-0,3% и +1,8% в среду), апрельская цена WTI - $57,1 за баррель (+0,3% и +2,6% накануне).

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,647 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей, также сильнее ожиданий сократились резервы бензина (на 1,9 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей).

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в среду дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года.

Как отмечает старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, рынок акций РФ просел вслед за Азией после выхода слабых данных по PMI Китая в промышленности за февраль. Учитывая, насколько сильно инвесторы настроены на позитивный исход переговоров Китая и США по торговым вопросам, любые новости, отражающие пагубное влияние торговой войны на экономику КНР, усиливают опасения рынков на случай, если соглашение между сторонами все же не будет достигнуто.

Вероятно, рынки насторожили и комментарии американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера о том, что об итогах переговоров судить еще рано и угроза повышения пошлин на китайские товары сохранится на долгие годы. Помимо этого, тревожным сигналом для рынков стало безрезультатное завершение переговоров США и КНДР по денуклеаризации последней. Диалог лидеров двух стран показал, какой бескомпромиссной может быть позиция Д.Трампа и как она может быть воспринята другой стороной. В рамках активных торговых переговоров США с Китаем это явно не выглядит фактором поддержки.

Негативное влияние на нефть оказала слабая макростатистика по Китаю (PMI) и Японии (промпроизводство и розничные продажи), отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, несмотря на негативный внешний фон, игроки нашли повод и для оптимизма. В ходе Дня инвестора в Сингапуре "Газпром" (MOEX: GAZP) объявил о том, что с 2021 года может начать выплачивать дивиденды из расчета 50% от прибыли. Это существенно улучшает долгосрочные ожидания по акциям компании. Сбербанк выпустил неплохой отчет, и хотя новый рекорд по прибыли был установлен, нельзя отрицать, что подъем показателя замедляется. Более того, если учитывать тенденции по снижению стоимости банковского обслуживания, то перспектив ускорения роста у показателя нет. В лидерах дня оказались бумаги АФК "Система", которая продолжает оптимизировать свои инвестиции и объявила о планах по продаже очередных активов.

Бывший юрист Д.Трампа Майкл Коэн не смог привести какие-либо доводы по поводу сотрудничества Д.Трампа с Москвой, что ослабляет позицию сторонников более жестких мер против РФ.

Встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына завершилась раньше расписания без каких-либо конкретных договоренностей. Пакистан и Индия продолжают обмениваться огневыми ударами. Статистика Китая продолжает ухудшаться, а торговый представитель США Р.Лайтхэйзер не смог убедить американских законодателей в неизбежности хорошей торговой сделки с Пекином. Британская оппозиция объявила о том, что будет настаивать на повторном общественном голосовании по вопросу выхода из Евросоюза. Соответственно, рынки обнаружили себя в состоянии неопределенности перспектив как глобальной геополитики, так и экономики. На российском рынке акций продолжилась консолидация в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, и пока не прояснится вопрос о будущем законопроекте ограничений для РФ, у рынка не будет достаточно сил для роста, отмечает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин также полагает, что негативными факторами для рынков стали обострение индийско-пакистанского конфликта и безрезультатное завершение переговоров лидеров США и КНДР.

Представитель Штатов на торговых переговорах заявил, что для заключения внешнеторгового соглашения с Китаем тот должен пойти на серьезные структурные изменения, а иначе заключение этой сделки будет затруднительным. Кроме того, чиновник отметил, что торговые переговоры между США и ЕС зашли на данный момент в тупик. Все это нивелировало царившую на прошлой неделе эйфорию по поводу вероятного прекращения внешнеторгового противостояния.

Однако к вечеру ситуация на мировых рынках начала улучшаться. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, связанную с новыми антироссийскими санкциями, а также нестабильную ситуацию на мировых площадках, отечественный рынок демонстрирует ощутимую устойчивость к негативным драйверам. Провалы индексов довольно быстро выкупаются, что свидетельствует о стабильном спросе на российские акции, считает эксперт.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, серьезное замедление темпов роста прибыли Сбербанка в конце минувшего года не позволяет забывать о том, что даже длительный и устойчивый цикл улучшения финансовых показателей не может продолжаться бесконечно. Рост спроса в АФК "Система" вызван известиями, что компания может продать до 20% принадлежащей ей сети медицинских клиник "Медси". После памятного мирового соглашения с АНК "Башнефть" (MOEX: BANE), НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) и республикой Башкортостан у компании-эмитента сохраняется потребность в сокращении уровня долговой нагрузки. Поэтому выгодная продажа небольшой части полностью контролируемого актива была бы воспринята участниками рынка как позитивный сигнал, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержу акциям Сбербанка помимо отчета оказали заявления главы банка Германа Грефа о возможности "хорошего" решения по дивидендам.

Цены на нефть продолжают получать поддержку от данных о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ и падении запасов нефти в США. Тем не менее, драйверов для прорыва выше пока не наблюдается - торговый спор между США и КНР еще не урегулирован, а Д.Трамп своими комментариями пытается продавить нефтяные цены ниже.

Индексы МосБиржи и РТС остались ниже психологически важных отметок 2500 и 1200 пунктов, но и сохранили важные среднесрочные поддержки 2420 и 1140 пунктов (средние полосы Боллинджера недельных графиков), указывая на возможность возвращения к среднесрочному росту. В краткосрочном периоде рынок, однако, все еще находится под давлением. С фундаментальной точки зрения значимых поводов для покупок у "быков" все еще нет. Мировая геополитическая и торговая неопределенность снижают склонность к риску, также как и санкционный вопрос. На данный момент лучше оставаться вне рынка или же играть на отдельных корпоративных историях, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-37,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-8,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-7,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-6,3% и -8,1% "префы"), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-3,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,1%).

Выросли бумаги ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (+39,9%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+7,3%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+4,7%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+3,7%), "ГАЗа" (MOEX: GAZA) (+3,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,63 млрд рублей (из них 12,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).