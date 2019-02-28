Рубль снижается к доллару и евро вечером в четверг на фоне негативной динамики мировых рынков

Москва. 28 февраля. Доллар США развернулся вверх, евро несколько усилил рост на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижения большинства валют emerging markets.

Курс доллара США составил 65,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 11,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,02 руб./EUR1, поднявшись на 24,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 17,49 копейки - до 70,01 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует негативную динамку в обеих валютных парах на вечерних торгах, отыгрывая рост пессимизма на мировых рынках, связанного, в том числе, с неудачными переговорами президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Ханое. Отсутствие соглашения было воспринято трейдерами как усиление геополитических рисков, что негативно сказалось на фондовых и других рынках.

Участники российского рынка продолжают анализировать возможные последствия введения новых антироссийских санкций со стороны США. При этом определенное давление на котировки нацвалюты оказывает завершение налогового периода февраля.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, в четверг волатильность на внутреннем валютном рынке была довольно низкой, торги проходили в спокойном режиме. "Некоторое давление на рубль продолжают оказывать внешние факторы, на фоне чего уже в ближайшее время можно ожидать тестирования отметки 66 руб./$1. После вчерашнего роста немного скорректировались вниз цены на нефть, однако высокая стоимость "черного золота" продолжает оказывать поддержку рублю", - отметил Р.Фролов.

"Рубль довольно легко отнесся к новым предложениям в американском Сенате по "противодействию агрессии Кремля". Данный вариант оказался мягче, чем прошлогодний. К тому же бывший юрист президента США Майкл Коэн не смог привести какие-либо доводы по поводу сотрудничества Дональда Трампа с Москвой, что ослабляет позицию сторонников более жестких мер против РФ. Напомним, что за январь доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 24,4% до 25%. Текущая доходность рубля остается весьма желанной для carry trade", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Brent продолжает дешеветь на торгах в четверг, WTI перешла к росту. Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, усилившие опасения, что спрос на нефть в мире может ослабнуть, а также рост геополитической напряженности после неудачи переговоров США и КНДР. В то же время сигналы снижения запасов в США и уменьшения импорта нефти Штатами, при сохраняющейся приверженности Саудовской Аравии сокращению добычи, поддерживают цены на нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК опустилась на 0,32% - до $66,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,3% - до $57,11 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе.

Накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,65 млн баррелей. При этом страна сократила импорт нефти до минимального уровня с 1996 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих ранее на этой неделе дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 марта на 13,25 копейки, до 65,8895 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,42 копейки, до 74,9691 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 5,88 копейки по отношению к среде и составил 65,819 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,92 копейки и составил 65,828 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 317,063 млн, из которых $834,537 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 482,526 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился по отношению к среде на 9,04 копейки, до 74,9598 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,47 копейки и составил 74,9826 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR631,213 млн, из которых EUR295,892 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR335,321 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,82% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,87% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,24% годовых, в то время как ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,63% годовых, а ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 8,7% годовых.

"На внутреннем рынке в четверг завершается период платежей в бюджет уплатой налога на прибыль. Сами платежи в силу их незначительного объема не должны создать трудностей для участников рынка, однако дополнительный отток ликвидности после основных налоговых платежей в понедельник и абсорбирующих операций ЦБ во вторник-среду несколько усилил спрос на рублевые средства со стороны отдельных игроков и поддержал ставки МБК выше ключевой ставки ЦБ", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.