28 февраля 2019 года 18:46
Цены евробондов РФ в четверг подрастают, догоняя бумаги других EM на фоне санкционного затишья
Москва. 28 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подрастают, догоняя долговые бумаги других emerging markets (EM) на фоне санционного затишья. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 27 февраля на 5 базисных пунктов и составила 111,11% от номинала, что соответствует доходности 3,645% годовых (снижение на 2,5 базисных пункта).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 98,73% от номинала. Их доходность выросла на 3,5 пункта и составила 2,49% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 6 пунктов и составил 115,5 базисных пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 27 февраля на 55 базисных пунктов - до 111,84% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисных пункта - до 5,03% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 42 базисных пункта - до 108,12% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 5,025% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 16 базисных пунктов - до 101,67% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,475% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 103,64% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,99% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 35 базисных пунктов - до 99,45% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,29% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 17 базисных пунктов, до 98,09% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,53% годовых).
"Сегодня российские еврооблигации умеренно подрастают в цене, сокращая премию к американским казначейским обязательствам. Аналогичную ценовую динамику показывают также евробонды Мексики, Турции и Колумбии. Но говорить об общем оптимизме глобальных инвесторов по отношению к активам развивающихся стран не приходится, так как, к примеру, бумаги ЮАР и Индонезии снижаются в цене, а их доходности подрастают на 1-2 базисных пункта. Поднтмаются также ставки базовых активов - US Treasuries. То есть в целом внешний фон - смешанный. При этом рост активности покупателей в российском сегменте можно объяснить тем, что в предыдущие две недели наши бумаги отставали в росте от аналогов по emerging markets в силу возросших санкционных рисков. Но сейчас мы наблюдаем некоторое санкционное затишье, чем и воспользовались покупатели. Хотя данный рост может оказаться краткосрочным, так как санкционная тема пока окончательно не ушла с повестки дня", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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