Все предпосылки для закрепления американской валюты выше 66 руб. пока остаются в силе - ИК "Велес Капитал"

"В четверг уплатой налога на прибыль завершился период обязательных платежей в бюджет, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Сами платежи в силу их незначительного объема не должны были создать трудностей для участников рынка, однако дополнительный отток ликвидности после основных налоговых платежей в понедельник и абсорбирующих операций ЦБ во вторник-среду несколько усилил спрос на рублевые средства со стороны отдельных игроков и поддержал ставки МБК выше ключевой ставки ЦБ. Так, на аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства впервые за длительное время спрос участников превысил отметку в 100 млрд руб. В свою очередь, индикативная ставка MosPrime o/n прибавила 4 бп и оказалась на максимуме с прошлой среды".

На валютном рынке уже на открытии доллар был близок к отметке в 66 руб., однако укрепление не увенчалось успехом. В последующие часы американская валюта растеряла преимущество и скорректировалась ниже 65,7 руб. В целом доллар большую часть дня чувствовал себя комфортно на развивающихся площадках, торговавшись в плюсе с самого утра на слабой макростатистике из Китая и сохраняющейся неопределенности в торговых переговорах между США и Китаем.

В то же время большую часть дня американская валюта слабела к корзине шести основных валют, в том числе теряла позиции в паре с "защитными" японской иеной и швейцарским франком на усилении международных геополитических рисков (безрезультатная встреча лидеров США и КНДР, напряженность на границе между Индией и Пакистаном), однако после данных по ВВП США и выступления зампредседателя ФРС Р.Клариды индекс USD постепенно вышел в плюс.