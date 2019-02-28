Текущая доходность рубля остаётся весьма желанной для carry trade - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день слабо, но затем смог выйти в "плюс" относительно доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4320 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль довольно легко отнёсся к новым предложениям в американском Сенате по "противодействию агрессии Кремля". Данный вариант оказался мягче, чем прошлогодний. К тому же бывший юрист Д. Трампа М. Коэн не смог привести какие-либо доводы по поводу сотрудничества Д. Трампа с Москвой, что ослабляет позицию сторонников более жёстких мер против РФ. Напомним, что за январь доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 24,4% до 25%. Текущая доходность рубля остаётся весьма желанной для carry trade", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.