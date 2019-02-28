Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил снижение к евро следом за динамикой валют на глобальном рынке

Москва. 28 февраля. Доллар США перешел к снижению, евро немного усилил рост на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста евро, вызванного укреплением единой европейской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 65,7 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,99 руб./EUR1, поднявшись на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,2 копейки - до 69,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 марта на 13,25 копейки, до 65,8895 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,42 копейки, до 74,9691 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая возобновление роста единой европейской валюты, в том числе к доллару, на глобальном рынке. Участники рынка позитивно оценили данные из Италии и Франции, свидетельствующие об улучшении экономической ситуации в этих странах.

Так, согласно предварительным данным, инфляция в Италии усилилась в феврале до 1,1% в годовом выражении с 0,9% в январе. В свою очередь, расходы французских потребителей выросли в январе на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1,5% в декабре. Рынок в среднем рассчитывал на повышение на 1%.

Определенное давление на рубль оказывает снижение цен на нефть из-за слабых статданных из Китая, а также завершение налогового периода февраля перечислением в бюджет налога на прибыль. Участники рынка также продолжают анализировать возможные последствия введения новых антироссийских санкций со стороны США.

Как отмечают аналитики Альфа-банка, налоговый период в России оказал поддержку рублю, однако это укрепление оказалось временным. "Несмотря на ряд позитивных факторов, таких как умеренная инфляция (0,4% за период 1-25 февраля) и высокий спрос на ОФЗ, рынок находится под давлением новостного потока по санкциям. Опубликованный вчера официальный вариант новых санкционных предложений (DASKA 2) говорит о некотором снижении санкционных рисков для банковского сектора, зато усиливает беспокойство по поводу уязвимости к санкциям сырьевого сектора. Скорее всего, давление на рубль сохранится в ближайшее время, и несмотря на почти 20%-ное ослабление курса в прошлом году, ему будет трудно восстановиться в этом году", - подчеркивают аналитики Альфа-банка.

"Сегодня уплатой налога на прибыль завершается февральский налоговый период. Какой-либо явно выраженной внутренней истории в динамике рубля сейчас не наблюдается. Внешний фон по-прежнему близок к нейтральному - основная группа валют развивающихся стран не демонстрирует однонаправленной динамики. Для глобального валютного рынка из событий сегодняшнего дня выделим публикацию оценки американского ВВП за четвертый квартал, которая, возможно, найдет отражение в общей динамике доллара на Forex", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг после значительного роста накануне, инвесторы оценивают статданные из Китая и отчет о сокращении товарных запасов нефти в США. Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,38% - до $66,33 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,25% - до $56,8 за баррель.

Как стало известно в четверг, индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе. Такие статданные из крупнейшего импортера нефти в мире вызвали опасения, что спрос на топливо в мире может ослабнуть.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей. С другой стороны, объем добычи в Штатах вновь вырос и обновил исторический максимум, достигнув отметки в 12,1 млн баррелей в сутки.

Кроме того, в четверг "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что Россия в феврале снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 60 тыс. баррелей в сутки и довела ее до 11,336 млн б/с. Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак отмечал, что на целевой уровень снижения добычи в 11,172 млн б/с в рамках обязательств по соглашению ОПЕК+ Россия выйдет в конце марта - начале апреля.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,82% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,87% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,24% годовых, в то время как ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 8,63% годовых, а ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 8,7% годовых.

"На внутреннем рынке в четверг завершается период платежей в бюджет уплатой налога на прибыль. Сами платежи в силу их незначительного объема не должны создать трудностей для участников рынка, однако дополнительный отток ликвидности после основных налоговых платежей в понедельник и абсорбирующих операций ЦБ во вторник-среду несколько усилил спрос на рублевые средства со стороны отдельных игроков и поддержал ставки МБК выше ключевой ставки ЦБ", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.