"ВТБ Капитал" снизил рейтинг GDR ФосАгро до "держать" и оценку на 12%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $17 до $15 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $15,7 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,51 за штуку.