Скорее всего, индекс МосБиржи уже не сдвинется от указанного уровня без значимых внешних сигналов - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько выше своего внутридневного минимума, около отметки 2480 пунктов. Скорее всего, он уже не сдвинется от указанного уровня без значимых внешних сигналов. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию блока важной статистики в США. В 16:30 мск выйдут оценка ВВП за 4 квартал и данные по недельному изменению количества первичных заявок на пособия по безработице. Если статистика из-за океана не преподнесет особых сюрпризов, мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня с умеренным понижением не более 0,8% или же с незначительным приростом по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.