Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная в Китае - БКС

"Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%. Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная сегодня ночью в Китае. Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг страны оказались хуже ожиданий, это усилило опасения по поводу того, что замедление экономики одного из крупнейших потребителей нефти ударит по глобальному спросу на сырье", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.