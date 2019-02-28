Европейская валюта имеет несколько больший потенциал укрепления в 2019 году - Аналитика Онлайн

"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 95 копеек. Индекс ММВБ просел до 2480 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть выше 66 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает торговаться вблизи $3900. Отечественная валюта торгуется в четверг разнонаправленно против доллара и евро. Связано это с динамикой на международном валютном рынке Форекс, где кипят нешуточные страсти. Так, британский фунт резко вырос против американского доллара на Форекс, а вот евро, который имеет все шансы с технической точки зрения также начать расти против доллара, не торопится этого делать. Вполне вероятно, что этот год будет именно за единой европейской валютой, и она имеет несколько больший потенциал укрепления в 2019 году. Целевые уровни мы обозначим чуть позже, но по доллар/рублю наши рекомендации остаются без изменений. Мы уже неоднократно говорили о целесообразности покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей, с прицелом на 67 - 68", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.