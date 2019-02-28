UBS возобновил анализ РусАла с рейтингом "держать" для его акций

(расширенная версия)

UBS возобновил анализ "РусАла" (MOEX: RUALR), сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация для акций "РусАла" была дана "держать".

"РусАл" выиграет от восстановления цен на алюминий, считают аналитики UBS. Однако они полагают, что какое-то время дисконт в оценке акций "РусАла" будет сохраняться. "Поэтому мы возобновляем анализ "РусАла" с рекомендаций "держать" для его акций", - пишут эксперты.

Новая прогнозная стоимость акций "РусАла", рассчитанная аналитиками UBS, составляет 4,5 гонконгского доллара за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время основанная на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков консенсус-рекомендация для акций "РусАла" - "покупать". Консенсус-прогноз цены этих бумаг равен 5,28 гонконгского доллара за штуку.

Текущая стоимость акций "РусАла" составляет 3,78 гонконгского доллара.