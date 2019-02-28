Март будет тревожным для рубля - "Открытие Брокер"

Торговая война Китая и США постепенно подходит к логическому завершению. Вполне вероятно, предполагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, что уже в марте появятся условия для встречи в верхах, на которой Пекин и Вашингтон упорядочат свои отношения. Однако проблемы для мировой экономики на этом не завершатся. Американская администрация может без промедления заняться торговыми отношениями с Европой, а это уже непосредственно касается российских интересов. В случае повышения пошлин на импортные автомобили европейские поставки в США могут сильно сократиться, что приведёт к падению спроса на российскую сталь. Соответственно, есть риски для торгового баланса РФ, а это является непосредственной угрозой для рубля.

Кроме того, в Конгрессе продолжат обсуждать законопроект "противодействия агрессии Кремля". Новая версия ограничений не столь жёсткая, но всё же принятие их в полном объёме неизбежно приведёт к оттоку капитала с российского рынка. Впрочем, вероятность такого сценария достаточно низкая. Многие пункты предложений американских сенаторов способны навредить американскому бизнесу. Тем не менее, сам факт обсуждения документа будет отражаться на курсе российской валюты, приводя к его ослаблению. В то же время, если в процессе дискуссии появятся надежды на менее жёсткий вариант, то для рубля это будет безусловным позитивом. Уже сегодня курс рубля к доллару отражает значительные риски. Если же они не оправдаются, то инвесторы постепенно снизят премию, после чего появится шанс на укрепление в зону 62-65 за доллар, полагает А. Кочетков.

Внутренние факторы также имеют своё влияние. Минфин возобновил в середине января покупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако текущая цена нефти заметно ниже, чем в середине 2018 года. Соответственно, объёмы закупки не оказывают столь сильного влияния, как это было прежде. Кроме того, растёт вероятность того, что уже во II полугодии ЦБ РФ сможет вернуться к снижению ставки. Инфляция в начале года совпала с наименее агрессивными прогнозами, что удержало ЦБ от очередного ужесточения денежной политики. В случае сохранения сдержанных темпов роста цен вероятность смягчения будет лишь расти, а это дополнительный повод рассчитывать на приток средств в ОФЗ. Собственно говоря, уже в январе доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла с 24,4% на начало января до 25% к началу февраля. Естественно, что риском является то, что американский Конгресс может запретить американским гражданам и организациям покупать новые выпуски российского долга, но никто не мешает им проявить свой интерес к этим инструментам до даты наступления запрета.

"Таким образом, март может стать довольно волатильным месяцем для валютного рынка РФ. Однако рубль ждут не только риски негативного содержания, но и возможности позитивного характера. Поэтому прогноз на ближайшие недели допускает как укрепление до 64,5 за доллар, так и ослабление до 67,5. Впрочем, вряд ли стоит ждать каких-то более резких движений на ослабление при столь сильных фундаментальных позициях отечественной валюты", - заключает специалист "Открытие Брокер".