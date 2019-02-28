Цена нефти марки Brent в умеренном минусе после вчерашнего роста - Инвестиционная палата

"Цена нефти марки Brent сегодня в умеренном минусе после вчерашнего роста. Между тем, котировки все еще не вернулись к уровням "до сообщения Трампа в Twitter". Текущая цена: $66,2 за баррель. По словам генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо следующая встреча организации должна состояться в Вене 25 июня совместно с представителями ОПЕК+, по итогам которой может быть принято решение об объемах добычи нефти. Он также предложил Д. Трампу присоединиться к диалогу о восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном нефтяном рынке. В свою очередь, глава Минэнерго Саудовской Аравии говорит о том, что соглашение ОПЕК+ необходимо продлить во втором полугодии 2019 года. По его словам, уменьшение избытка нефти из-за роста запасов в США остается главной целью альянса. Президент Лукойла же, Вагит Алекперов, ожидает в ближайшие 10-15 лет нефтяные цены на уровне $60-70 за баррель", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Алексей Соловцов.

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