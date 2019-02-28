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28 февраля 2019 года 11:42

Рынок акций РФ утром умеренно просел вслед за миром на геополитических рисках, отскочил вверх Сбербанк

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно просел вслед за мировыми площадками на фоне возросших политических рисков из-за усиления напряженности между Индией и Пакистаном; откат индексов сдерживает выросший "Газпром" и отскочившие вверх бумаги Сбербанка на фоне вышедшего сильного годового отчета по МСФО.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2485,25 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1188,77 пункта (-0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) просели в пределах 1,8%.

Доллар стоит 65,86 рубля (+0,07 рубля).

Подешевели рублевые акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,3%).

Акции Сбербанка после выхода утром годового отчета снижались, но потом отскочили вверх: обыкновенные бумаги выросли до 205,51 руб. (+0,1%), "префы" - до 178,3 рубля (+0,3%).

Чистая прибыль банка в IV квартале 2018 года выросла на 2,2% - до 176,2 млрд руб. (ожидалось 175,7 млрд руб.), за весь 2018 год прибыль увеличилась на 11,1% - до 831,7 млрд руб. (ожидалось 827,9 млрд рублей).

Также подросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8% и +1,1% "префы"), "Газпрома" (+0,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов сообщил на встрече с инвесторами в Сингапуре, что руководство концерна в своем финансовом моделировании текущего бюджета уже несколько лет как закладывает в возможные сценарии выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по международным стандартам (МСФО). Вместе с тем он повторил отточенную формулировку о том, что повышения дивидендов "Газпрома" до уровня 50% от МСФО стоит ожидать лишь после прохождения пика инвестиций в 2020 году.

В США в среду индексы показали смешанную динамику, негативом для мировых рынков остается конфликт между Индией и Пакистаном.

Инвесторы также следили за ходом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также за саммитом с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и вновь повторил, что ЦБ занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок. Кроме того, по его словам, ФРС планирует вскоре прекратить сокращение активов на балансе, которые сейчас составляют около $4 трлн.

В четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), минусуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Участники рынка пытаются учесть одновременно слабые данные о китайской промышленности, сигналы о переговорах США с Китаем и КНДР, а также политические риски из-за усиления напряженности между Индией и Пакистаном.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в обращении к нации призвал Индию сесть за стол переговоров и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает".

Кроме того, рынок продолжает следить за саммитом в Ханое с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума с марта 2016 года - 49,2 пункта по сравнению с 49,5 пункта в январе.

В Японии промпроизводство ускорило снижение относительно предыдущего месяца с 0,1% в декабре до 3,7% в январе. По сравнению с январем 2018 года изменение было нулевым. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 2,5% и роста второго на 1,3%.

Розничные продажи в Японии упали в январе на 2,3% относительно декабря и повысились на 0,6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал помесячное снижение на 0,8% и рост в годовом выражении на 1,4%.

Нефть утром в четверг корректируется вниз после роста, подогретого накануне данными Минэнерго США о запасах сырья и сигналами Саудовской Аравии о готовности продолжить снижение добычи согласно договоренностям ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $66,15 за баррель (-0,7% и +1,8% в среду), апрельская цена WTI - $56,66 за баррель (-0,5% и +2,6% накануне).

По данным Минэнерго, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,647 млн баррелей при прогнозах роста на 3-3,5 млн баррелей, также сильнее ожиданий сократились резервы бензина (на 1,9 млн при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей).

Ранее в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года.

Как отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин, противоречивая статистика по промзаказам в Японии и нарастающий конфликт Индии и Пакистана, в котором потенциально "второй линией" могут выступить США и Китай, и смешать планы по торговому перемирию, приводят на рынках к закрытию "длинных" позиций и росту хеджируюших и спекулятивных продаж. Нефть консолидируется после статистики Минэнерго США, в которой падение запасов психологически компенсировало рост добычи сырья.

Технически российский рынок акций остается в боковике, политические факторы говорят в пользу умеренной девальвации рубля в район 67 руб./$1, что предполагает в ближайшее время движение индекса РТС вниз, но не глубоко - в район 1180 пунктов, считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, накануне торговый представитель США Р.Лайтхэйзер заявил законодателям о том, что пока еще слишком рано говорить об итогах торговых переговоров с Китаем. "Проблемы США с Китаем слишком серьезные, чтобы Вашингтон удовлетворился простым обещанием покупать больше американских товаров", - подчеркнул он. Влияние конфликта Индии и Пакистана пока ограничивается этими двумя странами, но пока сложно говорить о том, на каком этапе стороны перестанут нагнетать ситуацию.

Переговоры Д.Трампа и Ким Чен Ына проходят достаточно успешно, если не считать их почти полной бесполезности. Д.Трамп обещал КНДР экономическое процветание и пока воздержался от требований по демонтажу ядерной и ракетной программ.

Для нефтяных "быков" главным разочарованием стало то, что производство нефти в США выросло за неделю на 100 тыс. б/с - до очередного рекорда 12,1 млн б/с. Естественно, что на фоне слабой статистики из Азии у нефти также нет оснований для продолжения роста. Потенциальный конфликт между Пакистаном и Индией может временно повлиять на пути доставки сырья с Ближнего Востока в Восточную Азию, но более очевидным последствием может стать ухудшение экономического положения вовлеченных стран.

Слабость статданных по Китаю и Японии говорит о возможном снижении спроса на сырьевые ресурсы, хотя еще остаются надежды на изменение ситуации после заключения торговой сделки КНР и США. Впрочем, до сделки еще далеко, а рынки живут сегодняшним днем, который пока не подарил поводов для оптимизма, полагает А.Кочетков.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, данные технического анализа пока не дают сигналов к сильным движениям по индексу РТС, но вероятность закрепления ниже уровня 1200 пунктов с последующим возобновлением коррекции вниз выглядит все более высокой. В течение дня повлиять на настрой на рынках могут данные по ВВП США (16:30 МСК) - ожидается предварительная оценка за IV квартал прошедшего года. На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация доллара в диапазоне 65,5-66 руб./$1.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, особых идей для движений на рынке акций нет. Сопротивлением для индекса МосБиржи выступает 2500 пунктов, и лишь после закрепления выше этой отметки можно будет рассуждать о новых осторожных среднесрочных покупках. Поддержкой является отметка 2483 пункта, а более сильной - 2450 пунктов, после пробития которой нужно закрывать "длинные" позиции и присматриваться к "шортам".

Отчетность Сбербанка по МСФО может на какое-то время дернуть котировки акций банка, поддержкой выступает отметка 204 рубля. Оттока средств с российского рынка нет, более того, аукцион Минфина по размещению ОФЗ показал наличие умеренного спроса на рублевые бумаги. Однако этого недостаточно, чтобы пробить зону сопротивления укрепления рубля 65-65,5 руб./$1. В то же время и причин для падения рубля ниже отметки 66 руб./$1 также нет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-20,7%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-5,6%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-1,6%).

Выросли бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+39,9% и +5,9% "префы"), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+4,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 4,532 млрд рублей (из них 1,694 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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