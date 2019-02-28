.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Минфин занял рекордные 57,6 млрд руб., результаты аукционов ОФЗ оказались неожиданными - Уралсиб
.
28 февраля 2019 года 11:42
Минфин занял рекордные 57,6 млрд руб., результаты аукционов ОФЗ оказались неожиданными - Уралсиб
В сегменте ОФЗ в среду динамика поначалу была нейтральной: инвесторы ждали выхода Минфина на первичный рынок. Выход этот оказался весьма успешным, констатируют аналитики Уралсиба. Первым состоялся аукцион по пятилетнему выпуску: - Спрос на ОФЗ 26223 с погашением в феврале 2024 г. составил 46,7 млрд руб., благодаря чему Минфин доразместил эту серию на 35,1 млрд руб. Доходность по цене отсечения была установлена в размере 8,24% годовых. Это означает, что вновь была предоставлена небольшая премия, порядка 4 б.п., к уровню вторичного рынка. Затем была предложена десятилетняя дюрация: - Спрос на ОФЗ 26224 с погашением в мае 2029 г. немного превысил 29 млрд руб., в результате ведомство продало выпуск на 22,5 млрд руб. В этом случае также была предоставлена небольшая премия ко вторичному рынку – порядка 3 б.п., учитывая доходность по цене отсечения, установленную в размере 8,46% годовых. "Таким образом, совокупный спрос на аукционах достиг 75,7 млрд руб., в результате было продано бумаг на рекордные 57,6 млрд руб., причем оба выпуска ушли в рынок. Вчера был поставлен как минимум многолетний, если не исторический, рекорд по размещению ОФЗ. И если спрос на среднесрочную дюрацию хотя бы частично обусловлен реинвестированием средств, полученных от погашения ОФЗ 26208 (150 млрд руб.), то высокий интерес к длинным облигациям объяснить сложнее. Можно предположить, что определенную поддержку рынку оказывают данные по инфляции, которые свидетельствуют о более низких, чем ожидалось, темпах роста потребительских цен. Однако недельная статистика по инфляции вышла уже после подачи заявок на аукционе. Ажиотаж в ходе аукционов между тем вновь не привел к усилению активности на вторичном рынке, где в последнее время наблюдается снижение оборотов. Вчера объем торгов едва достиг 17 млрд руб., основные сделки прошли на среднесрочном и длинном участках. Кроме того, после аукционов котировки ОФЗ потеряли примерно 0,1–0,4 п.п., то есть кривая поднялась примерно на 3–6 б.п. Предоставленные Минфином премии и отсутствие лимитов, с одной стороны, помогают финансовому ведомству занимать максимально много, но с другой – способствуют росту давления на кривую и снижению активности на вторичном рынке", - заключают в Уралсибе.
.
28 февраля 2019 года 19:39
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам на внешнем негативе из-за возросших политических рисков в связи с усилением напряженности между Индией и Пакистаном; откат индексов сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и Сбербанка. читать дальше
.28 февраля 2019 года 19:27
Москва. 28 февраля. Доллар США развернулся вверх, евро несколько усилил рост на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижения большинства валют emerging markets. читать дальше
.28 февраля 2019 года 18:46
Москва. 28 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подрастают, догоняя долговые бумаги других emerging markets (EM) на фоне санционного затишья. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 февраля 2019 года 18:38
Все предпосылки для закрепления американской валюты выше 66 руб. пока остаются в силе - ИК "Велес Капитал"
"В четверг уплатой налога на прибыль завершился период обязательных платежей в бюджет, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Сами платежи в силу их незначительного объема не должны были создать трудностей для участников рынка, однако... читать дальше
.28 февраля 2019 года 17:44
Сбербанк показал сильные результаты за 2018 г. по МСФО, которые совпали с нашими ожиданиями и общим консенсусом, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Банк сохранил устойчивый рост и хорошие темпы притока вкладов от населения. Сбербанк - это крупнейший банк Восточной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:54
"Рубль начинал день слабо, но затем смог выйти в "плюс" относительно доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4320 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль довольно легко отнёсся к новым... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:47
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $17 до $15 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:32
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 27 февраля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:16
"Налоговый период в России оказал поддержку рублю, который укреплялся до 65,2 руб./$ на максимуме. Тем не менее, как мы и ожидали, это укрепление оказалось временным, и в последние дни курс вернулся на уровень 65,5-66,0 руб./$. Фактически, несмотря на ряд позитивных факторов, таких как умеренная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:06
Скорее всего, индекс МосБиржи уже не сдвинется от указанного уровня без значимых внешних сигналов - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько выше своего внутридневного минимума, около отметки 2480 пунктов. Скорее всего, он уже не сдвинется от указанного уровня без значимых внешних сигналов. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию блока важной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:46
Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил снижение к евро следом за динамикой валют на глобальном рынке
Москва. 28 февраля. Доллар США перешел к снижению, евро немного усилил рост на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста евро, вызванного укреплением единой европейской валюты на глобальном рынке. читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:45
Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная в Китае - БКС
"Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%. Снижению нефтяных цен способствует негативная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:28
"После вчерашнего отката евро возобновил ралли, отметившись на новых 3-недельных максимумах. Пара тестирует отметку 1,14, добравшись до локального сопротивления в районе 1,1420. Также котировки с легкостью преодолели 100-дневную скользящую среднюю, что говорит об улучшении краткосрочной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:00
Сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль вниз - FxPro
"Настороженность глобальных рынков растет, и это сказывается на котировках российской валюты, -- отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB утром в четверг поднималась до 66, прибавив 20 копеек с начала сессии. EUR/RUB достигла круглого уровня в 75, добавляя 22 копейки к итогам... читать дальше
.28 февраля 2019 года 14:42
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 95 копеек. Индекс ММВБ просел до 2480 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть выше 66 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.