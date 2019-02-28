Рубль слабеет к доллару и евро на ухудшении настроений на мировых рынках и снижении цен на нефть

Москва. 28 февраля. Доллар США и евро немного растут на "Московской бирже" в четверг утром; рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине на фоне ухудшения настроений на мировых рынках и коррекционного снижения цен на нефть после роста накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,81-65,99 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,91 руб./$1 (+12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 74,93 руб./EUR1 (+16 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,8 копейки к уровню закрытия среды, до 69,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,3 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,51 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам, включая сырьевые валюты, вызванного слабыми статданными из Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе.

Инвесторы также продолжают следить за ходом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также за саммитом с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США и вновь повторил, что ЦБ занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок. Кроме того, по его словам, ФРС планирует вскоре прекратить сокращение активов на балансе, которые сейчас составляют около $4 трлн.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг сдержанно снижается, инвесторов насторожили данные об ослаблении деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая до минимума за три года. Накануне рост поддержали неожиданно сильные данные о сокращении товарных запасов нефти в США и сигналы Саудовской Аравии о готовности продолжить снижение добычи согласно договоренностям ОПЕК+.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,41% - до $66,31 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,25% - до $56,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии нефть Brent подорожала на 1,8%, контракты WTI выросли в цене максимальными темпами с 1 февраля - на 2,6%.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Запасы бензина снизились на 1,91 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,25 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 304 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Ранее в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года. "Нам необходимо продолжить сдерживать добычу и во втором полугодии", - сказал он.