Нефтяные цены умеренно корректируются после роста накануне - "Нордеа Банк"

"Нефтяные цены умеренно корректируются после более чем 2% роста накануне. Текущие котировки Brent $66/bbl, WTI $56.7/bbl. В ходе торгов среды драйвером роста нефтяных цен выступила статистика от Минэнерго США и заявления Министра энергетики Саудовской Аравии. Коммерческие запасы нефти в США по итогам отчетной недели неожиданно упали на 8.7 mn bbl. При этом, аналитики ожидали их увеличения на 3 mn bbl, а данные Американского института нефти указывали на снижение на 4 mn bbl. Позитивную реакцию рынка по итогам публикации статистики несколько приглушали данные об уровне добычи, которые в очередной раз обновили исторический максимум, достигнув отметки 12.1 mn bbl/d. Дополнительным позитивом для рынка стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии, который сообщил о том, что сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ может быть продлено до конца года, поскольку в этом есть необходимость. Сегодня на глобальных площадках преобладают коррекционные настроения в отношении рисковых активов после комментариев торгового представителя США о ходе переговоров с КНР, сделанных накануне, а также завершившегося без достижения соглашений саммита США-КНДР. Краткосрочными ориентирами по Brent продолжат выступать отметки 65-67/bbl.", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".