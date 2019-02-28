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Главная / Мнения аналитиков / В ближайшие сессии резкого роста амплитуды колебаний по рублю не ожидается - БКС
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28 февраля 2019 года 10:53
В ближайшие сессии резкого роста амплитуды колебаний по рублю не ожидается - БКС
"В общем и целом с начала 2019 г. российский рубль продолжает показывать самую сильную динамику среди всех основных мировых валют. По итогам двух месяцев он укрепился примерно на 6,1% по отношению к американскому доллару. По паре USD/RUB ключевым уровнем поддержки выступает зона 65-65,5. В пятый раз с октября прошлого года курс отскочил от этого диапазона. Обозначенная зона сейчас настолько всем очевидна, что по мере спуска к ней повышенный спрос на валюту может формироваться даже вне зависимости от тенденций на рынке нефти. Для ее пробоя вниз нужны какие-то веские основания, например, в виде роста Brent в сторону $70 или резкого снижения геополитической напряженности. В ближайшие сессии резкого роста амплитуды колебаний по рублю не ожидается. Наиболее вероятный сценарий предполагает сохранение "боковой" динамики около текущих значений. санкционные риски могут сдержать рубль от избыточного укрепления. Плюс добавим к этому запланированный рост платежей по внешнему долгу в марте-апреле", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.
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28 февраля 2019 года 19:39
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам на внешнем негативе из-за возросших политических рисков в связи с усилением напряженности между Индией и Пакистаном; откат индексов сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и Сбербанка. читать дальше
.28 февраля 2019 года 19:27
Москва. 28 февраля. Доллар США развернулся вверх, евро несколько усилил рост на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижения большинства валют emerging markets. читать дальше
.28 февраля 2019 года 18:46
Москва. 28 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подрастают, догоняя долговые бумаги других emerging markets (EM) на фоне санционного затишья. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) умеренно снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 февраля 2019 года 18:38
Все предпосылки для закрепления американской валюты выше 66 руб. пока остаются в силе - ИК "Велес Капитал"
"В четверг уплатой налога на прибыль завершился период обязательных платежей в бюджет, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Сами платежи в силу их незначительного объема не должны были создать трудностей для участников рынка, однако... читать дальше
.28 февраля 2019 года 17:44
Сбербанк показал сильные результаты за 2018 г. по МСФО, которые совпали с нашими ожиданиями и общим консенсусом, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Банк сохранил устойчивый рост и хорошие темпы притока вкладов от населения. Сбербанк - это крупнейший банк Восточной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:54
"Рубль начинал день слабо, но затем смог выйти в "плюс" относительно доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4320 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,82%, недельная - до 7,87%, а месячная осталась на уровне 8,24%. Рубль довольно легко отнёсся к новым... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:47
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $17 до $15 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:32
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) за неделю, завершившуюся 27 февраля 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:16
"Налоговый период в России оказал поддержку рублю, который укреплялся до 65,2 руб./$ на максимуме. Тем не менее, как мы и ожидали, это укрепление оказалось временным, и в последние дни курс вернулся на уровень 65,5-66,0 руб./$. Фактически, несмотря на ряд позитивных факторов, таких как умеренная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 16:06
Скорее всего, индекс МосБиржи уже не сдвинется от указанного уровня без значимых внешних сигналов - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько выше своего внутридневного минимума, около отметки 2480 пунктов. Скорее всего, он уже не сдвинется от указанного уровня без значимых внешних сигналов. До конца дня локальному рынку еще предстоит отыграть публикацию блока важной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:46
Рубль развернулся вверх к доллару и ускорил снижение к евро следом за динамикой валют на глобальном рынке
Москва. 28 февраля. Доллар США перешел к снижению, евро немного усилил рост на "Московской бирже" в четверг днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста евро, вызванного укреплением единой европейской валюты на глобальном рынке. читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:45
Снижению нефтяных цен способствует негативная экономическая статистика, опубликованная в Китае - БКС
"Нефтяные цены демонстрируют поступательное снижение с самого начала дня. В результате котировки нивелировали почти весь восходящий импульс, ставший реакцией на вчерашние данные Минэнерго США. Сейчас Brent находится около отметки $65,8, теряя 0,6%. Снижению нефтяных цен способствует негативная... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:28
"После вчерашнего отката евро возобновил ралли, отметившись на новых 3-недельных максимумах. Пара тестирует отметку 1,14, добравшись до локального сопротивления в районе 1,1420. Также котировки с легкостью преодолели 100-дневную скользящую среднюю, что говорит об улучшении краткосрочной... читать дальше
.28 февраля 2019 года 15:00
Сочетание внутреннего давления, осторожность зарубежных площадок и развитие санкционной риторики способно подталкивать рубль вниз - FxPro
"Настороженность глобальных рынков растет, и это сказывается на котировках российской валюты, -- отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Пара USD/RUB утром в четверг поднималась до 66, прибавив 20 копеек с начала сессии. EUR/RUB достигла круглого уровня в 75, добавляя 22 копейки к итогам... читать дальше
.28 февраля 2019 года 14:42
"Курс доллара на Московской бирже держится в районе отметки 65 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 74 рубля 95 копеек. Индекс ММВБ просел до 2480 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся чуть выше 66 долларов за баррель. Курс Биткоина по данным портала CoinMarketCap продолжает... читать дальше
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