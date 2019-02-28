В ближайшие сессии резкого роста амплитуды колебаний по рублю не ожидается - БКС

"В общем и целом с начала 2019 г. российский рубль продолжает показывать самую сильную динамику среди всех основных мировых валют. По итогам двух месяцев он укрепился примерно на 6,1% по отношению к американскому доллару. По паре USD/RUB ключевым уровнем поддержки выступает зона 65-65,5. В пятый раз с октября прошлого года курс отскочил от этого диапазона. Обозначенная зона сейчас настолько всем очевидна, что по мере спуска к ней повышенный спрос на валюту может формироваться даже вне зависимости от тенденций на рынке нефти. Для ее пробоя вниз нужны какие-то веские основания, например, в виде роста Brent в сторону $70 или резкого снижения геополитической напряженности. В ближайшие сессии резкого роста амплитуды колебаний по рублю не ожидается. Наиболее вероятный сценарий предполагает сохранение "боковой" динамики около текущих значений. санкционные риски могут сдержать рубль от избыточного укрепления. Плюс добавим к этому запланированный рост платежей по внешнему долгу в марте-апреле", - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.