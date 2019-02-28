В настоящий момент ориентиром может выступить зона $68-69 за баррель Brent - БКС

Нефтяные котировки в среду подросли на фоне сохраняющейся поддержки со стороны сделки по сокращению добычи ОПЕК+ и значительного снижения запасов нефти в США против консенсус-прогнозов аналитиков. Котировки сорта Brent постепенно подрастают, демонстрируя оптимизм участников рынка по поводу дальнейшей перспективы котировок. В настоящий момент ориентиром может выступить зона $68-69 за баррель. При этом, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов, в случае появления существенного драйвера цены вполне могут краткосрочно сформировать импульс в район $70.

В среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих отреагировал на призыв трампа к ОПЕК ослабить усилия по сокращению добычи нефти. "25 стран используют очень медленный и взвешенный подход. Как показала вторая половина прошлого года, мы заинтересованы в стабильности рынка в первую очередь", - сказал Фалих на конференции в Эр-Рияде в ответ на просьбу прокомментировать твит Трампа.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо на той же конференции заявил, что Трамп при желании может присоединиться к диалогу по балансированию спроса и предложения на нефтяном рынке.

В Ливии работники нефтяного месторождения Эль-Шарара готовы возобновить добычу с первоначальной отдачей 80 000 баррелей в сутки (б/с), но все еще ждут одобрения от государственной нефтяной компании NOC, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди инженеров предприятия. "Нет никаких технических препятствий для возобновления производства. Вопрос в безопасности", - сказал представитель NOC.

В среду были опубликованы данные Управления энергетической информации США (EIA) по запасам нефти. На прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти снизились на 8,65 млн баррелей против ожидаемых аналитиками +2,84 млн баррелей. Всего запасы в США составили 445,9 млн баррелей. Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 248 000 б/с до 3,36 млн б/с. Объем импорта упал на 1,6 млн б/с - до уровня 5,9 млн б/с. Товарные запасы бензина, по данным EIA, снизились на 1,91 млн баррелей (прогноз -1,69 млн), коммерческие запасы дистиллятов снизились на 0,3 млн баррелей (прогноз -1,95 млн). Загрузка НПЗ выросла с 85,9% до 87,1%. Добыча нефти за прошлую неделю выросла до 12,1 млн б/с.

Нефтяные котировки отреагировали на статистику ростом, отыгрывая неожиданно высокое падение уровня запасов. Судя по данным, такая динамика связана со значительным снижением импорта и ростом загрузки НПЗ.

"Тем не менее, добыча в Штатах вновь выросла и с начала года прибавила уже 400 000 б/с. При сохранении таких высоких темпов роста эффект от сокращения добычи ОПЕК+ может быть нивелирован к началу III квартала, и цены могут вновь оказаться под давлением.

С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на -0,27% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - указывает специалист "БКС Брокер".