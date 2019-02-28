При сохраняющихся санкционных рисках доходностям среднесрочных и длинных ОФЗ будет непросто вернуться к минимумам начала февраля - Промсвязьбанк

Публикация вчера текста законопроекта о потенциальных санкциях на российский госдолг не повлияла на аппетит к рублевым облигациям, поскольку новой информации не появилось, да и текущие цены ОФЗ уже во многом учитывают санкционные риски, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. При этом поддержку аукционам оказало погашение ОФЗ 26208 на 150 млрд руб. и выплата купонов еще по трем выпускам гособлигаций на 10 млрд руб. Вместе с тем, эксперт указывает, что размещение обоих выпусков прошло с премией 4 б.п. по доходности к уровню закрытия торгов во вторник. Обычно Минфин несколько более консервативен в предоставлении премий, однако, видимо, стремиться максимизировать исполнение программы заимствований на фоне потенциальных санкционных рисков.

В результате по итогам торгового дня доходность 10-летних ОФЗ выросла на 4 б.п. – до 8,46% годовых, 5-летних – на 6 б.п. – до 8,24% годовых. Короткие годовые госбумаги продолжают демонстрировать снижение доходности (на 3 б.п. – до 7,61% годовых) за счет сохраняющейся избыточной ликвидности в банковской системе – структурный профицит ликвидности банковского сектора вчера составлял 3,1 трлн руб.

"При сохраняющихся санкционных рисках доходностям среднесрочных и длинных ОФЗ будет непросто вернуться к минимумам начала февраля – в ближайшее время ожидаем консолидацию доходности 10-летнего выпуска в диапазоне 8,3%-8,5% годовых", - прогнозирует Дмитрий Грицкевич.