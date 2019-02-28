Продолжаем считать нефть "перегретой" - Промсвязьбанк

"Нефть остаётся выше 65 долл./барр. Однако слабые данные по Китаю (индекс PMI в промышленности за февраль упал до 3-л. минимума - 49,2 пункта, что говорит о спаде) и Японии (пром. пр-во в январе: -3,5%, минимум за год) окажут препятствие для дальнейшего роста. Вчера же в плюс нефти сыграла статистика от Минэнерго США, которая показала снижение запасов сырой нефти на 8,6 млн барр. впервые после 5 недель роста, запасов бензинов - на 1,9 млн барр., дистиллятов - на 0,3 млн барр. Все это прошло в сочетании с падением чистого импорта на 1,4 млн барр., что логично в условиях техрегламента на НПЗ. Добыча нефти превысила 12 млн барр./день. Мы продолжаем считать нефть "перегретой" и ждем ее отката к 63-65 долл./барр." - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.