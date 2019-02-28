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28 февраля 2019 года 10:02

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 28 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне обострившегося конфликта между Индией и Пакистаном, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику: Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились, в то время как Nasdaq Composite незначительно вырос. Негативом для мировых рынков остается конфликт между Индией и Пакистаном. Инвесторы также продолжают следить за ходом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также за саммитом с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в среду выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США и вновь повторил, что ЦБ занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок. Кроме того, Федрезерв планирует вскоре прекратить сокращение активов на балансе, которые сейчас составляют около $4 трлн.

Фондовым индексам Азиатско-Тихоокеанского региона не хватает единства в четверг: участники рынка пытаются учесть одновременно слабые данные о китайской промышленности Китая, сигналы о переговорах США с Китаем и КНДР, а также политические риски из-за усиления напряженности между Индией и Пакистаном. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в обращении к нации призвал Индию сесть за стол переговоров и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает". Кроме того, рынок продолжает следить за саммитом в Ханое с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, однако Shenzhen Composite почти не изменился благодаря акциям фармацевтических компаний, отраслевой индекс которых прибавил 2,5%. Гонконгский Hang Seng повысился менее чем на 0,1%. Японский Nikkei 225 опустился на 0,87%. Индийский Sensex повысился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, - на 0,3%. Южнокорейский KOSPI упал на 1,5% после того, как Д.Трамп заявил, что США и КНДР не торопятся в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и хотят выработать "правильное соглашение".

В свою очередь нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг сдержанно снижается, инвесторов насторожили данные об ослаблении деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая до минимума за три года. Накануне рост поддержали неожиданно сильные данные о сокращении товарных запасов нефти в США и сигналы Саудовской Аравии о готовности продолжить снижение добычи согласно договоренностям ОПЕК+. Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК уменьшилась на 0,5% - до $66,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,28% - до $56,78 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на 2,6%, до $56,94 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 4,2 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,5 млн баррелей. Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 1,91 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,25 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 304 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей. Ранее в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в среду в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,475 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,432 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной тенденции.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 февраля снизился на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 103,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 582,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (+0,48%), "Газпром БО-23" (+0,35%) и "ФПК-001Р-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром капитал БО-04" (-0,78%), "Газпромбанк БО-19" (-0,3%) и "РЖД-23" (-0,21%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ЛК "Европлан" завершила размещение 10-летних облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов прошел 20 февраля. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Последний раз компания выходила на долговой рынок в июле 2018 года, разместив облигации серии БО-08 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.

ООО "Ломбард "Мастер" полностью разместило облигации серии БО-П04 объемом 100 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 25 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,5% годовых. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Выпуск размещен на один год. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, срок самой программы также 10 лет.

Ставка 1-го купона 6-летних бондов ПАО "МОЭК" серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей установлена на уровне 8,65% годовых. Сбор заявок на облигации проходил во вторник. Техразмещение запланировано на 6 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 7 лет.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей со сроком обращения 1 год на уровне 8,85% годовых. Сбор заявок на облигации начался 26 февраля и закончился 27 февраля. Техническое размещение запланировано на 11 марта.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила финальный ориентир ставки 1-го купона десятилетних бондов серии 001P-09 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей на уровне 9,9% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 10,14% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 27 февраля. Техническое размещение запланировано на 6 марта.

ООО "Инвестторгстрой" (Екатеринбург) 6 марта планирует начать размещение облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Облигации планируется разместить по открытой подписке сроком на 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев. В октябре 2018 года компания разместила 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей по ставке купона 12,5% годовых. Процентные ставки 2-40-го купонов будут определяться как величина установленной Банком России ключевой ставки (в процентах годовых) по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий первому дню очередного купонного периода, плюс маржа, равная 5%. Купоны квартальные.


Опубликовано: /Финмаркет/
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