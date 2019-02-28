28 февраля 2019 года 10:01
Утренние прогнозы: рынок акций останется в "боковике"
Ориентиром рынка акций на утро четверга аналитики считают 2490 пунктов индекса МосБиржи. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Рынок, скорее всего, до конца дня останется в "боковике", поскольку драйверов нет ни у нас, ни за океаном.
"Промсвязьбанк" (Евгений Локтюхов): "Российский фондовый рынок вчера продолжил консолидацию в верхней части диапазона 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи. Некоторое ухудшение сантимента в отношении всей группы российских активов возможно на фоне последних действий Конгресса США (внесение резолюции о санкциях за убийство Б.Немцова, представление законопроекта с требованием раскрыть доходы В.Путина и появление на сайте сената, внесенного ранее DASKA Act), но пока считаем влияние данных факторов ограниченным. Из событий сегодняшнего дня выделяем отчетность Сбербанка за 2018 г. по МСФО".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Немного подросли американские индикаторы, но зато снизилась нефть; азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Поэтому ждем открытия российского рынка акций чуть выше отметки 2490 пунктов с тенденцией к росту в первые минуты торгов. Пока особых идей для движений нет. Сопротивлением выступает 2500 пунктов, и лишь после закрепления выше этой отметки можно будет рассуждать о новых осторожных среднесрочных покупках. Поддержкой является отметка 2483 пункта, а более сильной - 2450 пунктов, после пробития которой нужно закрывать "лонги" и присматриваться к "шортам". Сегодня мы не ждем серьезных движений, рынок продолжит оставаться в "боковике", поскольку драйверов нет ни у нас, ни за океаном".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением порядка 0,2-0,3%, вблизи отметки 2490 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2480, 2470 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2510 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Некоторое утреннее ухудшение внешнего фона пока не выглядит критическим и едва ли станет поводом для агрессивных распродаж в российских акциях".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Данные технического анализа пока не обнаруживают сигналов к сильным движениям по индексу РТС, но вероятность закрепления ниже уровня 1200 пунктов с последующим возобновлением коррекции вниз выглядит все более высокой. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее нейтральным - слабые данные по деловой активности в Китае (индекс NBS PMI ниже консенсус-прогноза) оказали некоторое негативное влияние на активность на азиатских фондовых площадках, но не стали достаточным основанием для оттока капитала с развивающихся рынков в целом. В течение дня повлиять на настрой на рынках могут данные по ВВП США - в 16:30 мск ожидается предварительная оценка за четвертый квартал прошедшего года. На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 65,5-66 по паре доллар-рубль".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Ситуация перед открытием торгов на российском фондовом рынке в последний зимний торговый день складывается, на наш взгляд, слабо негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы продолжают начатое накануне снижение, цены на энергоносители и металлы также торгуются в "красной зоне". В ходе торговой сессии четверга мы ожидаем "сползания" индексов к уровням поддержки в районе 2473 пунктов по индексу МосБиржи и 1178 пунктов по индексу РТС. Среди значимых для инвесторов событий хотелось бы отметить финансовую отчетность по МСФО за 2018 год "Аэрофлота" и "Сбербанка", а также результаты 2018 года по РСБУ за минувший год "РусГидро"".
Опубликовано: /Финмаркет/
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