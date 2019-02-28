В ходе торговой сессии четверга ожидаем "сползания" фондовых индексов - Инвестиционная палата

"Ситуация перед открытием торгов на российском фондовом рынке в последний зимний торговый день складывается, на наш взгляд, слабо негативная. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы продолжают начатое накануне снижение, цены на энергоносители и металлы также торгуются в "красной зоне". В ходе торговой сессии четверга мы ожидаем "сползания" индексов к уровням поддержки в районе 2473 пунктов по индексу МосБиржи и 1178 пунктов по индексу РТС. Среди значимых для инвесторов событий хотелось бы отметить финансовую отчетность по МСФО за 2018 год "Аэрофлота" и "Сбербанка", а также результаты 2018 года по РСБУ за минувший год "РусГидро", - указывает аналитик Инвестиционной палаты Александр Крылов.

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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот, Сбербанк России, РусГидро