Вероятность закрепления ниже 1200 пунктов по РТС с возобновлением коррекции вниз выглядит все более высокой - ИФ "Олма"

"Данные технического анализа пока не обнаруживают сигналов к сильным движениям по индексу РТС, но вероятность закрепления ниже уровня 1200 пунктов с последующим возобновлением коррекции вниз выглядит все более высокой. Внешний фон к открытию торгов выглядит скорее нейтральным - слабые данные по деловой активности в Китае (индекс NBS PMI ниже консенсус-прогноза) оказали некоторое негативное влияние на активность на азиатских фондовых площадках, но не стали достаточным основанием для оттока капитала с развивающихся рынков в целом. В течение дня повлиять на настрой на рынках могут данные по ВВП США - в 16:30 мск ожидается предварительная оценка за четвертый квартал прошедшего года. На валютном рынке наиболее вероятным сценарием в краткосрочной перспективе остается консолидация в диапазоне 65,5-66 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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