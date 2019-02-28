Нефть сдержанно снижается

Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику. Фондовым индексам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не хватает единства в четверг. Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг сдержанно снижается.

Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали разнонаправленную динамику: Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились, в то время как Nasdaq Composite незначительно вырос.

Негативом для мировых рынков остается конфликт между Индией и Пакистаном, отмечает MarketWatch.

Инвесторы также продолжают следить за ходом торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также за саммитом с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США и вновь повторил, что ЦБ занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок.

Между тем индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в январе вырос впервые за семь месяцев - на 4,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали подъема всего на 1% после падения на 2,3% в декабре.

Данный показатель является опережающим индикатором активности на рынке недвижимости. Незавершенные продажи - это те, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее завершение уходит от 4 до 6 недель.

"Рынки зашли так далеко и так быстро, что естественно ожидать некоторой консолидации или некоторого отката, что мы и увидели", - заявил инвестиционный аналитик RW Baird Вилли Делвиш изданию MarketWatch.

Котировки акций Weight Watchers International, разрабатывающей различные сервисы для похудения, по итогам торгов рухнули на 34,5% - до минимума с апреля 2017 года. Компания зафиксировала неоднозначные финансовые показатели в четвертом квартале и дала слабый прогноз на 2019 год.

Курс ценных бумаг Dean Foods упал почти на 14%. Производитель продуктов питания получил в минувшем квартале убыток больше прогноза и отказался от выплаты дивидендов.

В то же время акции Campbell Soup, которая также выпускает различную продуктовую продукцию - от супов и соусов до выпечки, взлетели в цене на 10%. Компания в прошедшем квартале получила скорректированную прибыль и выручке лучше ожиданий экспертов и подтвердила прогноз на текущий год.

Рыночная стоимость General Electric Co. (GE) выросла на 2,1%. Новый главный исполнительный директор компании Ларри Калп в своем обращении к акционерам подчеркнул необходимость сокращения долговой нагрузки компании и упрочнение ее бизнеса, начиная с энергетического подразделения. Он пообещал направить на погашение долга порядка $30 млрд, которые компания будет получать от продажи активов.

Котировки акций производителя материалов для электроники Versum Materials подскочили на 18,7% (до $49,13) на новости о том, что германская химическая компания Merck KGaA сделала предложение о его приобретении по цене $48 за бумагу.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 72,82 пункта (0,28%) - до 25985,16 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился за день на 1,52 пункта (0,05%), составив 2792,38 пункта.

В то же время значение Nasdaq Composite по итогам торгов поднялось на 5,21 пункта (0,07%) - до 7554,51 пункта.

Фондовым индексам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не хватает единства в четверг: участники рынка пытаются учесть одновременно слабые данные о китайской промышленности Китая, сигналы о переговорах США с Китаем и КНДР, а также политические риски из-за усиления напряженности между Индией и Пакистаном.

После двух месяцев ралли на мировом рынке акций планка для факторов, способных обеспечить дальнейший рост, поднялась высоко, отмечают аналитики.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Между тем председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в среду рассказал конгрессменам, что ЦБ планирует вскоре прекратить сокращение активов на балансе, которые сейчас составляют около $4 трлн.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в обращении к нации призвал Индию сесть за стол переговоров и выразил надежду, что "здравый смысл возобладает".

Кроме того, рынок продолжает следить за саммитом в Ханое с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Китайский Shanghai Composite снизился на 0,4%, однако Shenzhen Composite почти не изменился благодаря акциям фармацевтических компаний, отраслевой индекс которых прибавил 2,5%. Гонконгский Hang Seng повысился менее чем на 0,1%.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,7%, как и более широкий индекс Topix.

Индийский Sensex повысился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200, торги для которого уже завершились, - на 0,3%.

Южнокорейский KOSPI упал на 1,5% после того, как Д.Трамп заявил, что США и КНДР не торопятся в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и хотят выработать "правильное соглашение".

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума с марта 2016 года - 49,2 пункта по сравнению с 49,5 пункта в январе. Показатель оказался ниже среднего прогноза опрошенных The Wall Street Journal экономистов, составлявшего 49,4 пункта. До ноября 2018 года индекс более двух лет оставался выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

В Японии промпроизводство ускорило снижение относительно предыдущего месяца с 0,1% в декабре до 3,7% в январе. По сравнению с январем 2018 года изменение было нулевым. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 2,5% и роста второго на 1,3%.

Розничные продажи в Японии упали в январе на 2,3% относительно декабря и повысились на 0,6% в годовом выражении. Консенсус-прогноз предполагал помесячное снижение на 0,8% и рост в годовом выражении на 1,4%.

Рост промышленного производства в Южной Корее замедлился в январе до 0,1% в годовом выражении с 0,7% месяцем ранее.

Южнокорейский Центробанк в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 1,75%, как и ожидалось.

Отрицательное сальдо торгового баланса Вьетнама выросло в феврале до максимума за три месяца - $900 млн по сравнению с $800 млн в январе. Аналитики прогнозировали профицит на уровне $150 млн.

Акции горнодобывающих компаний дешевеют из-за слабых данных о промышленности Китая: BHP потеряла 1,2% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - 5,2%. Вместе с тем Rio Tinto сохраняет положительную динамику благодаря сильной отчетности и рекордным дивидендам, о которых компания сообщила накануне уже после закрытия австралийского рынка: цена бумаг Rio Tinto выросла на 1,1%.

В Токио падают котировки акций генкомпаний: Yaskawa Electric - на 3,4%, Chubu Electric - на 2,9%, а также производителей роботов и электроники: Fanuc - на 2%, Hitachi - на 2,3%.

В Гонконге рост возглавляют финкомпании и компании, оказывающие услуги потребителям; страховщик AIA прибавил 1,8%, акции Гонконгской фондовой биржи также подорожали на 1,8%. При этом курс ценных бумаг одного из крупнейших производителей молочной продукции China Mengniu Dairy упал на 3,6%.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг сдержанно снижается, инвесторов насторожили данные об ослаблении деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая до минимума за три года.

Накануне рост поддержали неожиданно сильные данные о сокращении товарных запасов нефти в США и сигналы Саудовской Аравии о готовности продолжить снижение добычи согласно договоренностям ОПЕК+.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК уменьшилась на $0,21 (0,32%) - до $66,18 за баррель. Торги этим контрактом завершаются в четверг, более активный майский фьючерс подешевел на 0,3%, до $66,37 за баррель. В среду Brent с поставкой в апреле подорожала на $1,18 (1,8%) - до $66,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,04 (0,07%) - до $56,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене максимальными темпами с 1 февраля - на $1,44 (2,6%), до $56,94 за баррель.

Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая опустился в феврале до 49,2 пункта, минимума с марта 2016 года, по сравнению с 49,5 пункта в январе.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 4,2 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 1,91 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,25 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 304 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей.

Ранее в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих дал понять, что сделка ОПЕК+ может быть продлена на вторую половину 2019 года.

"Нам необходимо продолжить сдерживать добычу и во втором полугодии", - сказал он.