Доллар-рубль будет в диапазоне 65,5-66 - Алор Брокер

"Пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 65,5-66. Оттока средств с российского рынка нет, более того, вчерашний аукцион показал наличие умеренного спроса на рублевые бумаги. Однако этого недостаточно, чтобы пробить зону сопротивления укрепления рубля 65-65,5. В то же время и причин для падения рубля ниже отметки 66 руб. за доллар нет", - считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.