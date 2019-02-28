Ждем открытия российского рынка акций чуть выше отметки 2490 пунктов - Алор Брокер

"Российский рынок акций попытался вчера с утра уйти выше сопротивления 2500 пунктов по индексу МосБиржи, но "медведи" быстро "затушили" своими продажами данную попытку. По итогам дня рынок закрылся чуть ниже открытия. С тех пор на глобальном рынке мало что изменилось: немного подросли американские индикаторы, но зато снизилась нефть; азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Поэтому ждем открытия российского рынка акций чуть выше отметки 2490 пунктов с тенденцией к росту в первые минуты торгов. Пока особых идей для движений нет. Сопротивлением выступает 2500 пунктов, и лишь после закрепления выше этой отметки можно будет рассуждать о новых осторожных среднесрочных покупках. Поддержкой является отметка 2483 пункта, а более сильной - 2450 пунктов, после пробития которой нужно закрывать "лонги" и присматриваться к "шортам". Сегодня мы не ждем серьезных движений, рынок продолжит оставаться в "боковике", поскольку драйверов нет ни у нас, ни за океаном", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.