Рубль отошел от минимальных с начала дня уровней к доллару и евро на вечерних торгах на фоне ускорения роста нефти

Москва. 27 февраля. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" в среду вечером; рубль отошел от минимальных отметок с начала дня на фоне ускорения роста цен на нефть, но остается слабым к бивалютной корзине в условиях угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США.

Курс доллара США составил 65,89 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 75,0 руб./EUR1, поднявшись на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 17,6 копейки - до 69,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах в условиях угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США. Поддержку котировкам нацвалюты оказывают рост цен на нефть и удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ.

Накануне на сайте Конгресса был опубликован текст законопроекта, внесенного на рассмотрение американских законодателей 13 февраля. Как отмечается в тексте документа, под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, в среду на рынке не было сколь-либо значимых факторов, за исключением новой информации о санкциях, способных оказать влияние на курс рубля. "Новость о санкциях обеспечила порядка 80% внутридневного движения рубля в основных валютных парах. Опубликованный законопроект ранее был доступен только в формате краткого пресс-релиза и представляет собой проект санкций по версии наиболее радикально настроенных против России американских конгрессменов. Одним из ключевых моментов законопроекта является то, что в нем нет пункта о запрете российским банкам и кому бы то ни было расчетов в долларах. То есть долларовые расчеты не под угрозой. Кроме того, в законопроекте не упоминаются санкции против вторичного суверенного долга. При этом текст законопроекта сформулирован таким образом, что в целом санкции выглядят мягче, чем в предыдущих версиях, хотя вероятность их принятия, по всей видимости, теперь очень велика. Тем не менее все это выглядит так, что те риски, которые ранее были заложены в стоимость рублевых активов, выглядят слишком высокими", - отмечает Т.Нигматуллин.

Поддержку рублю оказал высокий спрос в ходе традиционных аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Так, в среду Минфин РФ провел размещение пятилетних ОФЗ серии 26223 и десятилетних ОФЗ серии 26224 максимальным за пять лет объемом в 57,6 млрд рублей при совокупном спросе в 75,7 млрд рублей. Пятилетние бумаги были проданы в объеме 35,106 млрд рублей при спросе 46,712 млрд рублей, десятилетние - объемом 22,493 млрд рублей при спросе 29,003 млрд рублей.

Объем удовлетворения заявок на аукционе по размещению серии 26224, равно как и на аукционе по 26223, Минфин определял исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Как отметил аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин, публикация текста законопроекта о потенциальных санкциях на российский госдолг не повлияла на "аппетит" к рублевым облигациям, поскольку новой информации не появилось, а текущие цены ОФЗ уже учитывают санкционные риски. "Минфин сегодня успешно провел аукционы, разместив ОФЗ на 57,6 млрд рублей, что является наибольшим объемом за последние 5 лет. Успешному проведению аукционов способствовало погашение сегодня ОФЗ серии 26208 на 150 млрд рублей и выплата купонов еще по трем выпускам гособлигаций на 10 млрд рублей. Данные средства инвесторы, вероятно, сегодня реинвестировали в более длинные выпуски. Значительный объем размещения был обеспечен в том числе и новой тактикой Минфина, когда отсутствие лимита позволяет собрать максимальный спрос", - подчеркнул Д.Монастыршин.

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в среду на данных американского министерства энергетики о резком снижении запасов топлива в стране на прошлой неделе. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК увеличилась на 2,03%, до $66,69 за баррель. Фьючерс на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,14%, до $57,24 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 8,65 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 4,2 млн баррелей, а эксперты ожидали повышения на 3,5 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 1,91 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 1,25 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 304 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,63 млн баррелей.

Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до нового рекорда - 12,1 млн б/с. Тем временем импорт нефти упал на 1,6 млн б/с, до минимального значения с 1996 года. В частности, закупки нефти в Саудовской Аравии обрушились до нового исторического минимума, составив всего 346 тыс. б/с. Таким образом, Штаты на прошлой неделе стали нетто-экспортером нефти - страна экспортировала на 162 тыс. б/с больше, чем импортировала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 февраля на 13,88 копейки, до 65,757 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,51 копейки, до 74,8249 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в среду на 14,12 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,7602 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 12,01 копейки и составил 65,8104 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 486,469 млн, из которых $855,572 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 630,897 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился по отношению ко вторнику на 37,32 копейки, до 74,8694 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 31,35 копейки и составил 74,9114 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR698,546 млн, из которых EUR208,845 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR489,701 млн - на сделки с расчетами "завтра".

В среду, 27 февраля, ЦБ РФ провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в Центробанке 317,3 млрд рублей (при лимите 480 млрд рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,78% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,86% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,24%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.

"Несмотря на то, что во вторник банки несколько увеличили объем размещения на недельном депозитном аукционе, а в среду кредитным организациям предстоят еще последние налоговые платежи, Банк России решил 27 февраля дополнительно изъять рублевую ликвидность через депозитные операции "тонкой настройки". Не исключено, что таким образом регулятор в том числе решил подстраховать и позиции рубля на фоне очередного ухудшения ситуации с санкциями", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.