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27 февраля 2019 года 19:24

Снижение рынка акций РФ в среду вслед за миром сдержала выросшая нефть, подорожал Газпром

Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ в среду незначительно просел по индексам вслед за мировыми фондовыми площадками, поскольку откат сдержала выросшая нефть на статистике о ее запасах в США; выросли бумаги "Газпрома" на оптимизме, что новые санкции США не затронут "Северный поток - 2".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2490,65 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1191,01 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 1,9%.

Доллар подрос до 65,87 рубля (+0,17 рубля).

Снизились в цене акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,9%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%).

Повысился рублевый курс акций "Газпрома" (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%).

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), однако снижаются Европа (CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,4-0,8%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,5%).

Накануне председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил, что экономика США сохраняет стабильность и благоприятный прогноз, но остаются сдерживающие факторы и наблюдается некоторое ослабление ряда статистических показателей. При этом он вновь подчеркнул, что Федрезерв занимает выжидательную позицию и не собирается спешить с повышением процентных ставок.

Инвесторы следили за встречей президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в столице Вьетнама - Ханое. Лидеры США и КНДР уже встречались в прошлом году в Сингапуре, где, в частности, обсуждался вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова. После встречи Д.Трамп сообщил в Twitter, что доволен тем, как прошел первый день саммита с Ким Чен Ыном.

Вышедшая в среду вечером статистика Минэнерго США о запасах сырья поддержала нефтяные котировки. Так, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 8,647 млн баррелей, при прогнозах роста на 3,-3,5 млн баррелей, также сильнее ожиданий сократились резервы бензина (на 1,9 млн при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,57 за баррель (+1,9% и +0,7% во вторник), апрельская цена WTI - $57,02 за баррель (+2,7% и +0,1% накануне).

Кроме того, сохраняются ожидания, что страны ОПЕК+ продолжат ограничивать нефтедобычу. По данным The Wall Street Journal, на встрече в апреле представители ОПЕК+ продлят действующее соглашение, чтобы поддержать рост цен.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Анастасии Поповой, рынок акций в среду попытался подрасти, но днем откатился на прежние уровни на нейтральном внешнем фоне - ослабление рубля и подросшая нефть вернули интерес инвесторов к отдельным бумагам нефтегазового сектора.

Конгресс США опубликовал обновленную версию санкционного законопроекта, анонсированного 13 февраля. Она не стала сюрпризом, так как часть позиций была известна заранее и уже отыграна рынками. При этом в законопроекте не был упомянут "Северный поток 2", что можно расценить как позитивную новость для "Газпрома".

В целом же инвесторы пока не готовы предпринимать активных действий и ждут сигналов извне. "Бычьим" сигналом для индекса МосБиржи могло бы стать закрытие дневной сессии выше 2505-2510 пунктов. Об ухудшении среднесрочной технической картины можно будет говорить не ранее спуска ниже 2455-2455 пунктов, однако пока внешние факторы не способствуют развитию подобного сценария, отмечает представитель "БКС Брокера".

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, после утренней попытки роста выше 2500 пунктов по индексу МосБиржи на рынок вновь пришли продажи. Американский Конгресс опубликовал законопроект новых ограничений для РФ, который не предусматривает запрет на владение всеми выпусками госдолга России, но имеет своей целью оказание давления на нефтегазовый и банковский сектор. Соответственно, местные участники торгов решили не рисковать и повременить с покупками.

Объемы реализации Минфином выпусков ОФЗ остаются достаточно высокими, так как возможный запрет США владения для нерезидентов на новые выпуски не отменяет интереса к текущим размещениям.

Рынок нефти дождался реакции ОПЕК на призыв Д.Трампа не повышать цены. Министр природных ресурсов и энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил, что в ОПЕК достаточно спокойно отнеслись к заявлениям американского президента и намерены продолжать свою политику поддержки котировок нефти. "Мы заинтересованы, в первую очередь, в стабильности рынка", - подчеркнул он. В Ливии Национальная нефтяная компания готова возобновить поставки с месторождения Эль-Шарара, но ждет одобрения инженеров. В любом случае главным риском была возможность более мягкой позиции ОПЕК на запрос президента Д.Трампа, но этот риск, похоже, не оправдается.

Стоит также обратить внимание на эскалацию конфликта на границе Пакистана и Индии. Стороны обменялись сбитой авиатехникой и бомбежками военных объектов. В теории конфликт может существенно сказаться на зонах транспортировки нефти. Кроме того, оба государства обладают ядерным оружием, что потенциально несет в себе непредсказуемые риски. Впрочем, это далеко не первый случай подобных столкновений, поэтому говорить о дальнейших тенденциях стоит после нескольких дней противостояния.

Вечером основное внимание инвесторов будет обращено на второе выступление председателя ФРС Дж.Пауэлла перед американскими законодателями. Российский рынок вновь показал, что он не готов расти, пока нет определенности по поводу новых американских ограничений. Впрочем, падать он также не готов, так как текущий план сенаторов США уже не является крайне "суровым", да и в большей степени нанесет существенный вред самим США. Соответственно, рынок продолжит консолидироваться в диапазоне 2450-2500 пунктов по индексу МосБиржи, считает А.Кочетков.

По словам директора информационно-аналитического центра "Альпари" Александра Разуваева, ключевые положения обновленного законопроекта DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019 - "О защите американской безопасности от агрессии Кремля") предполагают запрет на сделки с новым суверенным долгом России и санкции за инвестиции в СПГ-проекты, поэтому рынок акций фактически никак не отреагировал на данную новость.

Однако если история с суверенным долгом станет реальностью, то это будет серьезный риск для рынка облигаций и для рубля. Если ЦБ РФ не вмешается в торги, а регулятор в России таргетирует инфляцию, а не валютный курс, то рубль вполне может упасть на 10-15% от текущих уровней (доллар может вырасти до 72-76 руб./$1, евро - до 82-86 руб./EUR1). Газовые санкции вряд ли серьезно скажутся на бизнесе российских компаний, однако в случае принятия законопроекта акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" окажутся под давлением, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-6,2%), акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-5,6%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-5,5%), "Протека" (MOEX: PRTK) (-4,5%).

Выросли бумаги ПАО "Инвестиционная компания Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+39,9%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+39,8% и +3,9% "префы"), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (+18,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,323 млрд рублей (из них 11,103 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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