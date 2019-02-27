Изменения цен евробондов РФ в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 27 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций в среду незначительные на фоне противоречивых внешних сигналов. На рынок давит общее ухудшение настроений глобальных инвесторов в отношении рисковых активов из-за обострившихся в последние дни индо-пакистанских отношений. С другой стороны, опубликованный в США обновленный законопроект о новых санкциях участники рынка посчитали не таким "жестким", как могло бы быть.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:25 МСК опустилась всего на 3 базисных пункта по отношению к закрытию 26 февраля и составила 111,04% от номинала, что соответствует доходности 3,675% годовых (практически без изменений к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:25 МСК снизилась относительно итогов 26 февраля на 7 базисных пунктов, составив 98,8% от номинала. Их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 2,46% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 3 базисных пункта и составил 121,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 8 базисных пунктов - до 111,23% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 5,07% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2042 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 107,65% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,06% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене 15 базисных пунктов, подешевев до 101,47% от номинала, что соответствует доходности 4,51% годовых (рост на 2,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 2 базисных пункта - до 103,61% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 4% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 10 базисных пунктов - до 99,04% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 5,315% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 2 пункта, до 97,9% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 4,555% годовых).

"Сегодняшний день для рынка российских еврооблигаций был довольно спокойным. При этом котировки "длинных" выпусков слегка подросли, в то время как цены более "коротких" бумаг немного снизились. Но в целом все колебания, как говорится, не превышали "статистической погрешности" на фоне противоречивых внешних сигналов. Так, с одной стороны, обострившаяся в последнее время ситуация в индо-пакистанских взаимоотношениях стимулирует глобальных инвесторов к уходу от риска и, соответственно, провоцирует спрос на защитные активы. С другой стороны, опубликованный сегодня на сайте Конгресса США обновленный вариант законопроекта о новых антироссийских санкциях, по мнению участников рынка, оказался не таким "жестким", как прогнозировалось ранее, и тем самым данный фактор в целом оказался позитивным для рынка. У участников рынка были опасения, что санкционная тематика может вновь вернуться на повестку дня и стать основным фактором влияния на динамику российских активов, но опубликованный законопроект несколько снизил эти опасения, поскольку инвесторы не увидели в нем какого-то серьезного ужесточения санкционного давления", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.