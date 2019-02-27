Риски жесткого Brexit снижаются - Julius Baer

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник представила в Палате общин новый план реализации Brexit, который состоит из трех пунктов. Во-первых, 12 марта должно пройти голосование по одобренному официальным Брюсселем соглашению. В случае отрицательно результата, 13 марта британские парламентарии получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки. Наконец, если и здесь будет негативный результат, тогда 14 марта они смогут проголосовать за отсрочку Brexit.

"Данный план является попыткой предотвратить обсуждение других сценариев реализации "развода" Лондона и Брюсселя, поскольку некоторые парламентарии уже в среду хотят проголосовать за отсрочку выхода Великобритании из ЕС, - указывает экономист Julius Baer Дэвид Мейер. - Если предложение Терезы Мэй будет поддержано, она получит дополнительное время до 12 марта, чтобы заставить парламентариев работать с двумя вариантами развития событий: ее планом Brexit или выходом Великобритании из Евросоюза без сделки. То есть премьер-министр сохраняет в своей стратегии вероятность жесткого сценария. Если в среду Палата общин проголосует за отсрочку, Мэй все равно сохранит вероятность такого сценария. При этом умеренные силы в парламенте будут вынуждены искать варианты более мягкого соглашения по Brexit, чем предполагает сама глава британского правительства. Наш долгосрочный прогноз по фунту стерлингов строится на предположении, что жесткого выхода Великобритании из ЕС удастся избежать либо подписанием соглашения с Брюсселем, либо отсрочкой Brexit и принятием более мягкого соглашения".