Над рублем все больше "сгущаются тучи" - Аналитика Онлайн

"Над рублем все больше "сгущаются тучи". Мы уже ранее неоднократно говорили, что текущий диапазон от 65 до 66 рублей за доллар неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. В ближайшее время мы ожидаем смещения торгового диапазона в район 67-68 рублей. Мы убеждены, что в текущем году однозначно увидим отметку и в 70 рублей за одну единицу американской валюты", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.