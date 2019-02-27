Рубль лишь слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США

Москва. 27 февраля. Доллар США и евро умеренно растут на "Московской бирже" и торгуются днем вблизи максимальных отметок с начала торговой сессии в среду; рубль лишь слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых ужесточающих мер в отношении России в обновленном законопроекте, внесенном на рассмотрение Конгресса США рядом американских законодателей.

Курс доллара США составил 65,73 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 74,9 руб./EUR1, поднявшись на 6,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,4 копейки - до 69,86 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 28 февраля на 13,88 копейки, до 65,757 руб./$1, и увеличил курс евро на 33,51 копейки, до 74,8249 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка ускорил снижение к бивалютной корзине на дневных торгах, отыгрывая угрозы введения новых антироссийских санкций со стороны США. Накануне на сайте Конгресса был опубликован текст законопроекта, внесенного на рассмотрение американских законодателей 13 февраля, авторами которого являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендес, Бен Кардин и Джин Шахин.

В частности, авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) с дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет подпадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта "Северный поток - 2" в этом законопроекте нет.

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, рубль довольно сдержанно реагирует на опубликованный накануне на сайте Конгресса США обновленный текст законопроекта об антироссийских санкциях, однако и восстановление его позиций на фоне усиления санкционной риторики будет затруднено. "Кроме того, поддержку рублю перестает оказывать завершающийся период налоговых платежей, пик которых приходился на 25 февраля. Не оказывает ощутимой поддержки российской валюте и восстановление нефтяных цен, наблюдаемое в ходе вчерашних и сегодняшних торгов. Напомним также, что сегодня в Конгрессе США будут проходить слушания по вопросу независимости выборных процессов в США. В рамках этого обсуждения также возможно обсуждение санкционной темы в отношении России, что ограничит потенциал укрепления рубля", - подчеркивает Д.Давыдов.

"По всей видимости, инвесторы не слишком испугались текста обновленного законопроекта, так как, по сути, не получили никакой новой информации. Основную угрозу для российского рынка по-прежнему представляют запрет на покупку госдолга (однако он касается лишь новых выпусков) и финансовые санкции против российских госбанков. Также стоит отметить, что еще накануне рубль демонстрировал заметное снижение, выделявшееся на общем фоне валют emerging markets. Такая динамика, вероятно, уже отражала растущие опасения инвесторов в отношении санкционных угроз и геополитических рисков, в результате чего рубль еще вечером во вторник отыграл возможное ухудшение геополитического фона, упав до 65,9 рубля против доллара", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Сегодня рубль незначительно снижается, в соответствии с общей нисходящей динамикой валют развивающихся рынков. Между тем Конгресс опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях, который был внесен две недели назад. На этом фоне снова может появиться спрос на иностранную валюту в преддверии слушаний в Конгрессе США. В случае появления негативных новостей пара "доллар-рубль" вечером может пробить отметку 66 руб./$1", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Несмотря на санкционные риски, инвесторы демонстрируют хороший спрос в ходе традиционных аукционов Минфина по размещению ОФЗ, что оказывает поддержку рублю. Так, в среду Минфин РФ провел размещение пятилетних ОФЗ серии 26223 объемом 35,106 млрд рублей по номиналу при спросе 46 млрд 712 млн рублей по номиналу. Цена отсечения была установлена на уровне 93,592% от номинала, что соответствует доходности 8,24% годовых.

Кроме того, ведомство запланировало на среду размещение десятилетних ОФЗ серии 26224. Объем удовлетворения заявок на аукционе по размещению серии 26224, равно как и на аукционе 26223, Минфин определит исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в среду на данных Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США на прошлой неделе. Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 1,42% - до $66,29 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,91%, до $56,56 за баррель.

Как сообщил накануне API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 22 февраля, сократились на 4,2 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 3,8 млн баррелей, но запасы дистиллятов выросли на 400 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные Informa Economics, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 2,5 млн баррелей.

В среду, 27 февраля, ЦБ РФ провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на два дня, в рамках которого банки разместили в Центробанке 317,3 млрд рублей (при лимите 480 млрд рублей) в среднем по ставке 7,73% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов выросли в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,78% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 3 б.п. - до 7,86% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,24%, 8,62% и 8,68% годовых соответственно.

"Несмотря на то, что во вторник банки несколько увеличили объем размещения на недельном депозитном аукционе, а в среду кредитным организациям предстоят еще последние налоговые платежи, Банк России решил 27 февраля дополнительно изъять рублевую ликвидность через депозитные операции "тонкой настройки". Не исключено, что таким образом регулятор в том числе решил подстраховать и позиции рубля на фоне очередного ухудшения ситуации с санкциями", - говорит Ю.Кравченко.